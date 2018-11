'Gladiator 2' ya es una realidad: Ridley Scott comienza a trabajar en la película

El director estadounidense Ridley Scott asombraba a la meca del cine en el año 2000 con 'Gladiator'. Una película épica, protagonizada por Russel Crowe, en la que se narraba la historia de Máximo Décimo Meridio, un general hispano que anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador tras la traición de Cómodo al Imperio.

Tras su buena acogida en los cines de todo el mundo, la producción recibió numerosos premios y nominaciones. Entre ellos destacan el Oscar a la mejor película del año, después de imponerse a otras cintas como 'Chocolat' o 'El tigre y el dragón', o el de mejor actor para un Russel Crowe que asombraría al mundo del cine por su papel como Máximo Décimo Meridio. Ahora, casi dos décadas más tarde, la historia continúa.

El retorno de Gladiator

A pesar de que el protagonista muriera al final de la película, Ridley Scott revelaba, durante el festival de South by Southwest en marzo de 2017, que tenía un plan para traer de vuelta a uno de sus personajes más populares: "Sé cómo hacerlo regresar. He estado hablando con el estudio, y aunque él está muerto, hay una manera de hacerlo volver. No sé si llegará a ocurrir, pero Russel ha cambiado un poco desde el 2000. Él está ocupado ahora mismo con algo, pero estoy intentando convencerlo para que vuelva".

Un año después de estas declaraciones, el medio especializado Deadline ha dado a conocer que Ridley Scott ha comenzado a trabajar en la secuela de Gladiator. Sin embargo, no ha conseguido convencer a los productores de la misma para revivir al famoso gladiador. Por lo tanto, todo indica a que Russel Crowe no estará involucrado de ninguna manera en el proyecto. No obstante, el director dispone de un plan alternativo con el que pretende estar a la altura.

La historia de Lucio Vero

En esta ocasión, la película se centrará en la historia de Lucio Vero, hijo de Lucila. Después de que Máximo salvara la vida del niño y su madre, el famoso gladiador se convertiría en una auténtica aspiración para el joven, quien tratará de continuar su legado. Por lo tanto, Máximo Décimo Meridio no participará en la película pero estará muy presente en la misma.

Este nuevo proyecto, que nacerá bajo el paraguas de Paramount, contará con Peter Craig como guionista. Después de películas como 'The Town', '12 valientes' y dos entregas de 'Los Juegos del Hambre', el veterano guionista nos trasladará nuevamente al pasado de nuevo para descubrir la historia de Lucio Vera.