Juan Martínez de Irujo: de pelotari a runner

El 20 de mayo de 2017 Juan Martínez de Irujo anunció en rueda de prensa su adiós definitivo. La patología cardiaca detectada un año antes le mantenía retirado de las canchas, y aunque le costó admitir que no volvería a jugar, dejó claro que siempre seguiría ligado a este deporte.

Los médicos le aconsejaron que practicara deporte y aunque no se marca grandes retos y cuando habla del nuevo deporte que practica no lo hace con estusiamo, reconoce que lo hace "para que la panza no salga".

A pesar de estar retirado quiere mantenerse en forma y seguir en activo. Junto a tres compañeros Patxi Eugi, Fernando Goñi y Peio Martinez de Eulate trabajan en el proyecto Elkarpelota, un centro de formación para chavales "para trasmitir lo que sabemos y darle un empujón a este deporte".

Martínez de Irujo debutó en el frontón Labrit de Pamplona en 2003 y lo define como "el mejor frontón que hay" porque "la gente está muy encima y vibras con el ambiente".

El navarro es el tercer pelotari con más txapelas de la historia, solo superado por Julián Retegui y Aimar Olaizola. Cuenta con 13 títulos al haber conquistado cinco txapelas en el campeonato manomanista, otras cinco en el campeonato de mano parejas y tres en el campeonato del cuatro y medio. Además, en dos ocasiones en 2006 y 2014 conquistó la triple corona, es decir, consiguió ganar en el mismo año los tres campeonatos más importantes.