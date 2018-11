Mantener un sello discográfico tras la muerte de tus estrellas

Sharon Jones y Charles Bradley llegaron a Daptone Records tras dar muchas vueltas en la vida. Jones tenía más de 50 años y tras ser funcionaria de prisiones y cantar en bodas encontró en el sello de Brooklyn el lugar idóneo para su soul cálido y huracanado. La historia de Bradley es todavía más surrealista. Tras ser vagabundo y sobrevivir como imitador de James Brown, Charles dejó en las oficinas de Daptone una cinta con sus actuaciones grabadas en VHS. Tras la muerte de Amy Winehouse, ambos se convirtieron en los grandes referentes del soul, en las voces más poderosas -junto a la de la inglesa- en el último cuarto de siglo.

Los tres grabaron en Daptone y los tres están ahora muertos. Si el fallecimiento de Winehouse conmocionó al mundo, las muertes de Sharon (2016) y de Charles (2017) dejaron tocados a los amantes del soul y a los que habían quedado prendados de su música y de sus historias.

Un año después de la muerte de Bradley, que este mes hubiera cumplido 70 años, llega su disco póstumo, el de Jones se editó el año pasado. Un álbum que parece ser el último material disponible de Bradley y en el que Daptone ha puesto todo su corazón. “No es nada especial, solo el regalo de cumpleaños a nuestro amigo”, explica Neal Sugarman, cofundador del Daptone. “Queríamos hacer algo para celebrarlo y nos pusimos a mirar y a juntar cosas. Hay cosas nuevas que grabó antes de morir y cosas que nunca habían estado en sus discos y que son potentes, versiones de Nirvana, Neil Young o Rodriguez. No queríamos hacer un ‘greatest hits’ pero sí algo que celebrara su vida. Fue tan repentina su muerte que no estábamos preparados y nos afectó mucho”, relata. “Solo queremos hacer todo lo posible para mantener su legado vivo”, añade Sugarman.

Lo cierto es que la muerte de Bradley de cáncer, la misma enfermedad que mató a Jones, ha dejado al sello de soul en una encrucijada, perder en un año a tus dos referentes es un golpe duro para cualquier sello y más para uno pequeño que funcionaba como si fuese una familia. “Todo está del revés en Daptones tras sus muertes. Es una locura lo que ha pasado, muy extraño”, admite Sugarman, que explica que siguen sacando discos pero que todo lo que ha sucedido les ha afectado tanto en lo personal como en lo empresarial.

Logo de Daptone en sus oficinas en Brooklyn / V.PASCUAL

Ante las repentinas muertes de sus estrellas surgen muchas dudas en Bushwick, el barrio latino en el que se instalaron hace poco más de diez años. “Mucha gente nos pregunta quién llenará su hueco y eso es algo que no contemplamos. Así no es como funciona. Fuimos muy afortunados de tener a los dos en nuestras vidas y de poder grabar música con ellos y de poder representarles y editar sus canciones”, relata el músico y productor.

Lo cierto es que encontrar otro Bradley u otra Jones resulta imposible. “No se puede reemplazar a gente así. Queremos seguir grabando y editando discos y sin duda tendremos un rostro diferente como compañía. No se pueden encontrar talentos así. Nunca habrá otro Charles u otra Sharon. Su legado será que durante años la gente los seguirá descubriendo y esperamos que con ese impulso podamos apoyar a otros artistas jóvenes”.

"Los Grammy y la revista Billboard son un montón de mierda corporativa"

Aunque el impacto de su música en la gente que amaba esos sonidos ha sido inmenso, el reconocimiento que tuvieron en Estados Unidos fue reducido. Ninguno de los dos ganó un Grammy en la categoría de soul, cuando han sido lo más interesante del género junto a Winehouse en décadas. “Es una locura, Sharon al menos estuvo nominada”, lamenta el productor, que se quita la careta para hablar en plata. “Los Grammy y la revista Billboard son un montón de mierda corporativa controlada por los grandes sellos. La música pop es desagradable, la composición es basura, su imagen también”, explota. “Antes, gente como Neil Young o Led Zeppelin eran referentes, gente con la que querías hablar, de la que querías saber qué música estaba escuchando, les prestabas atención. A quién coño le importa una mierda que discos esté escuchando Justin Timberlake. A mí no. Me dan vergüenza, ninguno de estos artistas, al menos la mayoría de ellos, entienden el legado de la música en la que están envueltos”, confiesa.

La muerte de Amy, Charles y Sharon lleva a preguntarse si el resurgir del soul que apuntó el éxito de Winehouse ha volado tras sus muertes. “Puede, al menos en carisma”, reconoce Neal. Los tres tenían un talento increíble y para mucha gente serán lo más alucinante que hayan visto en sus vidas”, añade. “Pero Daptone tiene que seguir adelante. No podemos seguir buscando sustitutos porque no lo vamos a encontrar. Nunca habrá tres cantantes como ellos. Hay artistas que representan un tiempo y un momento, un estudio, una escena, y ellos lo hacían. Esto ha cambiado y no podemos sentarnos y replicar o intentar replicar algo que ya ha pasado. Tendremos que hacer cosas nuevas y seguir moviéndonos”.

Ese camino pasa por abrir el abanico sonoro del sello que se hacía llamar La Casa del Soul. “Ahora estamos trabajando con bandas como Sha La Das y volveremos a trabajar con la Orquesta Akokán, la banda cubana a la que grabamos este año en La Habana. Además los chicos de los Dap Kings están dando pasaos al frente y grabando sus proyectos. Los chicos con los que empezamos a trabajar se van haciendo mayores y asumiendo nuevas responsabilidades. La familia va creciendo, también ampliando géneros. Van a ser unos años interesantes”, concluye Neal Sugarman.