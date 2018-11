"Las mujeres estamos demostrando que estamos capacitadas para entrenar en cualquier equipo"

Este sábado Betis y Rayo se enfrentan en la Liga Femenina Iberdrola en un partido que además es noticia por algo que no debería serlo. Betis y Rayo son los dos únicos equipos de la Liga Iberdrola entrenados por mujeres, María Pry e Irene Ferreras.

“Es algo que me llama la atención porque creo que las mujeres a día de hoy estamos demostrando que estamos capacitadas para entrenar en cualquier categoría y en cualquier equipo”, afirma en El Larguero la entrenadora del Betis, María Pry. María Pry lleva siete años dirigiendo al equipo, desde aquella “oportunidad” que le dieron: “En Sevilla se está apostando cada vez por la mujer en los banquillos (…) me considero una afortunada porque en su momento me dieron la oportunidad”. Sin duda, una buena “oportunidad”. Para ella y sobre todo para el Betis.

Irene Ferreras dirige al Rayo con tan solo 29 años, después de que una lesión de espalda le hiciera dejar el fútbol hace cuatro años, algo que para ella “lo que hizo fue agilizar” su carrera como entrenadora profesional: “Tenía claro que iba a entrenar, lo que no tenía claro es si iba a poder dedicarme a ello y a día de hoy tampoco lo tengo claro, no tengo una seguridad laboral”, asume.

Sin embargo, Irene Ferreras es optimista: “Creo que el futbol femenino en España empieza a profesionalizarse de verdad ahora, ahora nos empezamos a poner las pilas, a nivel europeo se notan diferencias que yo creo se irán reduciendo”.

Este sábado dos equipazos de la Liga Iberdrola dirigidos por dos entrenadoras se miden en un partido que es noticia, pero que, ambas coinciden en la esperanza, pronto dejará de serlo.