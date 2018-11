Adrián Crowley: "Hasta que lo padecí, ni sabía lo que era un íctus"

La pasada mañana del miércoles, Luca Sangalli, jugador de la Real Sociedad de 23 sufrió un íctus de carácter leve. Acaba de recibir el alta y ya está en casa. No es nada para tomárselo a broma ya que esto supone la primera causa de muerte de las mujeres y la segunda en los hombres. En El Larguero hemos querido hablar con otro deportista de élite que vivió lo que es la experiencia.

Adrián Crowley, jugador de balonmano del Bidasoa Irún todavía se sigue recuperando y esperando poder ir reincorporándose al equipo poco a poco, una vez que los médicos le dieron la fantástica noticia de que ya se encuentra al 100% de nuevo.

"Me dio bastante miedo y respeto. Te dicen la palabra y te quedas sorprendido. Te ingresan y te tienen ahí... La primera noche mala, pero luego ya tranquilo. Puedo hacer todo lo que hacía antes y ya me estoy preparando para volver lo antes posible", afirmó el jugador ex del Portland San Antonio de Pamplona.

Adrián quiere dar un consejo a Luca y a todos el mundo que pueda pensar que padece un íctus: "Que no hagan como yo que aguanté todo el día para jugar un partido. Toda la gente que note esas cosas que vaya rápido al hospital porque te pueden reducir mucho [...] Mi consejo para Santi es que no quiera ir rápido. Las cosas llegarán y volverá a jugar pronto".