No sé si se han dado cuenta de que este año no tenemos Nobel de Literatura. Lo siento especialmente por aquellos que llevan años aspirándolo para la dramaturgia de sus sueños. En más de 200 años de la Academia Sueca, esta es la primera vez que no hay premio Nobel de Literatura sin que una guerra haya sido la responsable. O quizás debería decir que sí que ha habido una guerra, porque nos quedamos este año sin premio Nobel porque dieciocho mujeres empezaron a decir ¡Me Too! Y pocos levantamientos han tambaleado tanto como el grito unánime femenino contra el patriarcado.

Dieciocho mujeres denunciaron el año pasado haber sido violadas, agredidas sexualmente o acosadas por uno de esos señores que todo lo pueden y todo lo ganan. Jean Claude Arnault es algo así como el tótem de la exquisitez . Dice ser fotógrafo, dramaturgo, seguramente un erudito, que usó todos sus encantos para, al parecer, engañar a quien pudo. Amigo íntimo de los académicos que deciden quién merece el galardón, en cuanto su nombre se vio involucrado en la escandalera, la Academia Sueca se tambaleó.

Por el primero de los delitos de violación ya ha sido condenado a dos años de cárcel. La víctima lo denunció por obligarla a tener sexo a su antojo, como quiso y cuando quiso. Desde que comenzaron las denuncias, muchos miembros de la propia Academia dimitieron por haber tenido trato con el acusado. Este año no tenemos premio Nobel de Literatura porque en la Academia Sueca dieron pábulo durante años a un violador.

Ni los privilegiados escapan a esta ola de voces femeninas que no callan más. Cada vez tenemos menos miedo. Cada vez somos más. Cada vez se nos escucha mejor.

Habrá que esperar al año que viene, querida Jeannette Winterson. Este año no tenemos premio Nobel de Literatura, pero a cambio, parece que tenemos un violador menos.

