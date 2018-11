Laporte: "Pep tiene unos conceptos de fútbol que no son infalibles pero son claves en el fútbol"

A una semana de jugar el derbi de Manchester, el City de Guardiola se ha impuesto este domingo al Southampton por un abultado 6-1. Uno de los grandes artífices de la temporada que está haciendo el equipo de Pep Guardiola es Aymeric Laporte, con quien hemos hablado en el último tramo de Carrusel Deportivo: “Estamos muy contentos por la victoria, seguimos arriba (…) hemos salido muy enchufados porque siempre nos suele costar contra este equipo”.

“He tenido la suerte de estar con muchos buenos entrenadores, pero es verdad que con Pep en especial he aprendido muchísimo. Estoy aprendiendo cómo lo quiere hacer él y con los compañeros que tengo en el equipo es mucho más fácil (…) Pep tiene unos conceptos que al final son muy claves en el fútbol, aunque no son siempre infalibles, pero que están yendo bien”, asegura el central de la mejor defensa de Europa –solo cuatro goles encajados en once jornadas-.

Preguntado por el talón de Aquiles del City en los últimos años, ha dicho: “Si lo supiera lo que nos falta lo cambiaría, estamos trabajando día tras día, sabemos que la Champions es más complicada, los equipos son más competitivos, son los mejores de cada liga y de momento no estamos yendo mal, así que a por ella vamos a ir”. Un objetivo tan importante para los ingleses, que Laporte asegura no firma “ganar la Premier de nuevo y no la Champions”.

Por último, ha confirmado que sigue al Athletic, que para Laporte tiene “un equipo muy competitivo” y asegura que “hay que confiar en el equipo y en el entrenador” para mejorar las cosas después del pobre inicio de temporada de los leones.