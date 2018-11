Nos gusta hablar de las estrellas, sobre todo cuando las estrellas van por delante de su tiempo y no son conscientes de ello. Es el caso de Mary 'Bonnie' Baker, la gran estrella del béisbol en los años 40 y 50. Del béisbol en general, sin diferenciar masculino de femenino. Y es que en esa época, en Estados Unidos, las estrellas del béisbol eran ellas y por encima de todas brilló 'Bonnie' Baker.

Mary Baker, más conocida como Bonnie Baker, nació en Regina, Canadá, en 1918. Estaba claro que su destino estaba en el béisbol. Lo practicaban sus ocho hermanos y hermanas. Todos eran receptores, eran catchers, así que ella se limitó a seguir la tradición familiar, pero mejorándola, porque una vez logró lanzar la pelota más allá de los 100 metros.

Con 24 años Bonnie trabajaba como dependienta en la tienda del Ejército, pero los fines de semana los dedicaba a jugar sobre el diamante. Era la catcher de los Bombers de la Armada y el Ejército.

Fue entonces cuando un ojeador se fijó en ella, momento en que la liga femenina estaba dando sus primeros pasos. Y es que la Segunda Guerra Mundial dejó la Liga masculina sin jugadores porque muchos de ellos estaban luchando en el frente.

Fue entonces cuando el magnate del chicle, Wiliam Wrigley, pensó en crear una liga femenina para llenar su estadio de Chicago mientras los Cubs estaban fuera de la ciudad. Mandaron ojeadores a todos los lugares de Estados Unidos y de Canadá, hasta que uno de ellos se fijó en Bonnie y la fichó para la liga recién nacida, la All Américan Girls Professional Beisbol League. Era el año 1943.

Obligadas a jugar con faldas cortas, maquilladas y perfectamente peinadas

Las jugadoras eran auténticos ídolos para los aficionados. Sus uniformes eran unas faldas bastante cortas, tenían que jugar maquilladas y perfectamente peinadas, no podían fumar ni beber (al menos en público). Tenían que llevar ropa femenina, recibían clases de etiqueta y sólo podían tener citas si previamente estaban autorizadas por el club.

En este contexto, la popularidad de Bonnie subió como la espuma. No sólo por su juego - era una de las mejores de la liga, y jugó en varias ocasiones el partido de las estrellas- sino también por su imagen. En su juventud trabajó como modelo, y eso le sirvió para ser la cara visible de la competición en toda su publicidad, llegando a aparecer en la portada de la revista Life para promocionar la liga y en los programas de televisión más famosos de la época.

Mary Baker le había prometido a su marido que dejaría de jugar una vez que regresara de la Segunda Guerra Mundial, pero continuó su carrera en el béisbol durante años después de su regreso. De hecho, es la mujer que más partidos ha disputado en la Liga Regular, 930, y fue elegida la mejor de la Liga en tres ocasiones. Su marido Maurice estaba muy orgulloso de su mujer.

Entre sus hazañas también está ser la primera mujer que fue, simultáneamente, jugadora y entrenadora. La primera y la única. Porque tan sólo un año después, en 1951, la competición sacó una norma prohibiendo esta práctica. Ese mismo año, Bonnie tuvo a su única hija, Maureen, lo que le impidió jugar. Regresó a la liga en 1952, pero una vez terminada la temporada se retiró definitivamente. Y con ella, casi podría decirse que terminó la All Américan Girls Professional Beisbol League. Cerró en 1954. ¿Los motivos? El regreso de los jugadores masculinos al béisbol profesional, la llegada de la televisión y los problemas financieros.

En 1964 se convirtió en la primera presentadora deportiva femenina de Canadá. Y forma parte del Hall of Fame y del museo del béisbol canadiense desde 1998. En el Central Park de Regina, donde ella dio sus primeros pasos en este deporte, un monumento y un mural honran su memoria. Mary 'Bonnie' Baker falleció en 2003 a los 85 años. En su funeral sonó la popular canción del béisbol 'Take Me Out to the Ball Game'.

La película de los años 90 'Ellas dan el golpe' está basada en aquella mítica All Américan Girls Professional Beisbol League. Los personajes son ficticios, pero todos coinciden en señalar que el rol de de la protagonista, Geena Davis, está basado en Mary 'Bonnie' Baker.