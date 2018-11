Las Spice Girls, el reto viral más ostentoso y la longevidad española

Roberto Torija, compañero de Cadena SER, usa De buenas a primeras para hablar de aquellos temas que no puede tratar en sus informativos serios de fin de semana. Hoy nos cuenta que, según The Sun, tienen previsto anunciar hoy mismo su vuelta a los escenarios, que van a hacer una gira por distintos sitios.

La última vez que las vimos juntas fue en el año 2012, en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. De todas formas, si se confirma que vuelven, no lo hará Victoria Beckham. Cuenta el periódico británico que cada una de las que participen en el regreso se van a embolsar 13 millones de euros.

¿Conocéis el último reto viral, el Falling Start Challenge? Según Torija, si no sabéis en qué consiste, puede deberse a dos motivos: a que no seáis de Rusia o de China, pues son los dos lugares donde esto causa más furor; y a que mucho dinerito no tengáis. Consiste en hacer una foto tirado, como si te hubieras caído, y con todas las cosas caras que tengas alrededor, como si las llevaras en el bolsillo y se te hubieran desparramado por el suelo: joyas, relojes caros, billetitos… Si ya los retos virales son un poco bobada, este en concreto es arrogante y ostentoso. Hay que aclarar que nació en Rusia, y que no se hace tanto a nivel famoso o como a nivel de gente más anónima.

¿Y querrías ser la persona más longeva del mundo? Pues tienes papeletas si eres española. Hace un par de semanas, la Universidad de Washington publicaba un estudio que decía que España será el país con más esperanza de vida de aquí a veinte años, viviremos de media unos 86 años. Pero a los ingleses les ha dado algo de pelusilla, porque The Times se pregunta “por qué viven tanto los españoles si fuman más y beben más que nosotros”.

Han hecho un análisis muy exhaustivo de nuestros usos y costumbres para recomendárselos a los ingleses. Algunos son muy tópicos, como la siesta, la dieta mediterránea o las tapas. Pero dice también que nos gusta mucho pasear: según The Times, el 76% de los españoles camina al menos 4 días a la semana durante 10 minutos. También destacan el sexo: en España lo practicaríamos más y mejor. Y también mencionan que nuestro idioma es más alegre que el inglés y que otros muchos: tiene muchas más palabras referidas a cosas para dar alegría que en otras lenguas.