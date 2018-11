Manu Carreño: "Me da que el siguiente es Sergio Ramos"

El Madrid ganó al Valladolid el sábado en un partido muy gris de los blancos en el que se llevaron los tres puntos con dos goles en los últimos minutos de Vinicius y de Ramos. Éste último escuchó algunos pitos de la grada durante parte del encuentro, como también escucharon otros como Bale o Asensio al ser sustituidos.

Sobre estas quejas en forma de pitos al capitán hablaron en el debate de El Larguero. Y sobre cómo abandonan los jugadores blancos el club opinó Manu Carreño.

"Sólo quiero recordar cómo se han ido del Barça Xavi, Iniesta, Puyol y cómo se irá Messi, que no tengo ninguna duda, y cómo se ha ido Casillas del Madrid, Cristiano Ronaldo del Madrid y cómo se puede ir Sergio Ramos del Madrid.

Y eso alguien, no sé quién porque si lo supiera lo diría, se lo tiene que hacer mirar. Alguien en algún lugar del mundo se tiene que hacer mirar cómo símbolos y auténticas leyendas que han dejado su nombre para la historia del Real Madrid salen a escobazos por la puerta de atrás. Y me da que el siguiente es Ramos.

Me da que el siguiente que sale a escobazos, por la puerta de atrás y con la mano en la cabeza es Ramos. No sé por qué me da. Ojalá me equivoque.

Hay cosas que no me las explico. Veo cómo ha salido Casillas y me duele. Y veo cómo ha salido Cristiano y digo: 'con lo que le ha dado Cristiano al Madrid y ahora no lo quieren ver ni por la esquina. No quieren ni verlo porque ha salido por la gatera. Como ha salido Iker y como han salido unos cuantos".