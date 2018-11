Achraf: "No hablé mucho con Lopetegui, él tampoco sabía muy bien lo que iba a pasar"

Achraf Hakimi está siendo uno de los mejores jugadores de lo que va de temporada en Alemania y en un Borussia Dortmund que vuelve a ilusionar a su afición. El equipo germano se mantiene invicto en lo que va de temporada y tratará de alargar su racha este martes ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Antes, Achraf se pasó por El Larguero para analizar su situación actual y también su salida del Real Madrid. El internacional por Marruecos dejó claro que apenas habló con Julen Lopetegui antes de marcharse al Dortmund. "Él tampoco sabía mucho lo que iba a pasar, a quien iban a traer y demás. Le dije que prefería tener minutos y él no sabía si iban a traer algún fichaje y demás. No, no fue decisión suya".

Al que sí conoce bien es a Santiago Hernán Solari, entrenador actual del equipo blanco. "A Solari le conozco más, me alegro de que tenga la oportunidad de entrenar al Real Madrid. Creo que sí está capacitado para entrenar al primer equipo y lo va a ir demostrando poco a poco. Solari transmite mucha intensidad al equipo, luego se refleja en el campo".

De cara al duelo ante el Atlético opinó sobre la igualdad del choque. "Pienso que va a ser un partido muy competitivo, el Atleti compite siempre hasta el final y es un gran rival. Vamos a intentar hacer nuestro juego como durante todo este tiempo".

Por último habló de la buena sintonía que mantienen él y Paco Alcácer. "Se nota cuando tienes complicidad con un compañero, es algo que se refleja en el campo. Me ha sorprendido también la gran persona que es".