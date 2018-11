Cospedal daña las instituciones

Cospedal se mueve, pero solo un poquito. La artífice del despido en diferido parece que va abandonando sus cargos en el PP, pero también en diferido. De momento, y a través de un comunicado, ha anunciado que deja su cargo en la ejecutiva del partido, pero de dejar el acta de diputada, de momento, no hay noticia.

O sea, que no se va del todo, que se queda un rato más y, como argumentos a su salida de la ejecutiva, los habituales en estos casos: no quiere que los ataques contra su persona, por las grabaciones de Villarejo, se hagan extensivos al partido e insiste en que sus reuniones con el excomisario obedecían a su obligación como secretaria general para tener toda la información posible sobre los hechos que pudieran perjudicar al PP. Pero, claro, en las grabaciones, no solo se habla de la Gürtel, se habla de espiar a un compañero de partido: Javier Arenas o al hermano de Rubalcaba.

Audios que muestran la peor cara del ejercicio del poder. Pero a Cospedal esto no le avergüenza lo suficiente como para abandonar su escaño. ¿Qué le hace pensar que lo que puede ser malo para su partido no lo es para todos nosotros? ¿Por qué es, para ella, más importante la imagen y la supervivencia del partido que su escaño? Si considera que lo que ha trascendido es incompatible con su cargo en la ejecutiva del PP debe abandonar su acta de diputada inmediatamente. Lo del partido que lo arreglen ellos, la responsabilidad en el Congreso se la debemos exigir los ciudadanos. No quiere dañar la imagen del PP, pero no le importa dañar la de las instituciones.

Y caso aparte es su marido, actor protagonista en las conversaciones con Villarejo y del que, claro, no se puede pedir la dimisón porque no tiene ningún cargo en el partido, a pesar de moverse por Génova como Pedro por su casa. ¿De qué va a dimitir él?