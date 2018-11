En el conflicto del independentismo catalán con el Estado, ¿quién va ganando? ¿el independentismo catalán o el Estado? La pregunta es perturbadora y la respuesta, tal vez aún más. Veamos el asunto desde varios ángulos:

1. El independentismo ha sido neutralizado por la Justicia y, sin embargo, la corriente subterránea que lo impulsa prosigue su marcha sin perder fuerza ni desviarse un centímetro de su cauce.

2. El independentismo está marcando o va a marcar -en un sentido o en el contrario- la gobernación de España. Sin embargo, la gobernación de España no marca el rumbo del procés independentista pues éste se emancipó hace mucho tiempo, no se debilita con la mano tendida y se reactiva con la mano dura.

3. La división entre los partidos secesionistas es muy grande pero aún es mayor la que enfrenta a los partidos nacionales. Incluso con el fracaso del procés y con las grandes diferencias internas, el independentismo mantiene su unidad de objetivos. Sin embargo, el constitucionalismo no ha concertado nada de nada en nada, ni para proponer soluciones ni para responder a los desafíos. Por cierto, la inexistencia de una mínima base de posición compartida en un asunto de esta trascendencia me parece un monumento a la incompetencia y a la irresponsabilidad. Así que… ¿quién va ganando? La pregunta es perturbadora y me temo que la respuesta aún más.