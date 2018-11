"Cuando tomas la decisión de irte a vivir al extranjero con tu familia es porque has tocado fondo"

"Decidimos irnos porque aquí el panorama estaba cada vez peor. Mi marido, autónomo, no tenía empleo, yo tampoco. Tres hijos, estábamos asfixiadísimos", nos cuenta Inma. "En un principio me fui yo, a buscar alojamiento, colegios y médicos, y seis meses después vinieron ellos. Tras estar allí tres años, con mi hijo mayor a punto de empezar bachiller, y con el sol y casa que tira muchísimo -porque allí lo peor que nos encontramos fue el cielo gris y un invierno muy duro- decidimos volver", relata. Pero el panorama que se encontraron en España no era el esperado, "no es que nos hayamos arrepentido de volver pero sí que lo echamos de menos, porque las cosas aquí no han cambiado. Y sí que nos arrepentimos mi marido y yo porque creemos que allí mis hijos tendrían un mejor futuro". La mayor parte de españoles que se encontraron en Liverpool durante esos años eran jóvenes, pero no todos, también otras familias. "La crisis a lo mejor pasa, porque todas pasan, pero la gente que hemos tenido que emigrar es porque aquí hemos tocado fondo o menos de fondo", concluye.

Seguir leyendo