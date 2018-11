Dani Mateo: "Nos aferramos a los símbolos por encima de las personas"

El humorista Dani Mateo ofrece en la SER explicaciones tras las críticas recibidas por el sketch de El Intermedio (La Sexta) en el que se sonaba la nariz con la bandera de España. "Llevo unos días muy mal porque ha sido muy fuerte. Recibir amenazas, mi familia, mi chica, yo, las empresas con las que trabajo… Muchos me pueden acusar de ingenuo pero no supe prever la dimensión", reconoce el humorista que, como cada lunes participa en la sección Cuerpos Especiales de Hoy por Hoy.

Mateo confiesa que el tipo de comedia que interpreta en el programa "busca provocar" y considera que lo que le está pasando "es la forma de corroborar que la forma que apunta la dirección de El Intermedio es la correcta, que nos vamos a matar".

El humorista lamenta que, no sólo en España sino en el mundo entero, "nos estamos aferrando a los símbolos por encima de las personas" y que cada vez estemos más radicalizados. "Intento hacer estas cosas porque yo creo en un país en el que se pueden seguir haciendo estas cosas y creo que el humor es un bálsamo que nos permite no matarnos", señala.

Todo sucedió el pasado miércoles, cuando Mateo interpretó un sketch en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. "Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo.

Y un último mensaje para todos antes de dejar de dar la turra. Quiero que quede clara mi postura respecto a todo esto: RIÁMONOS. De esta situación absurda provocada por un cómico absurdo haciendo cosas absurdas en la tele. Riámonos de todo esto. Aquí concluye el sketch. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 3 de noviembre de 2018

Dani Mateo reconoce que a él le hizo gracia el sketch cuando recibió el guión y que hubo un momento en el que pensó que aquello podía suscitar críticas: "En el momento de sonarme, dije ¡maldita sea, las redes sociales!, se va a capturar esta imagen, va a llegar a gente a la que no le gusta esta imagen y va a ver una imagen muy ofensiva y se va a liar".



Su emisión ha suscitado tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar el sketch de la web, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida. Incluso la Guardia Civil se refirió a este asunto en Twitter, diciendo que no respetar la bandera "no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa".

La #Bandera simboliza la unión de un Pueblo#Respétala

No hacerlo no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa#MiraQueEsBonitapic.twitter.com/0sKlKKQRZo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 1 de noviembre de 2018

Pero no todo han sido críticas. Dani Mateo también ha recibido muchos apoyos: "Quiero agradecer todos los apoyos que he recibido, mucha gente que ha entendido que la comedia y que considera que tenemos que cuidar este tipo de comedia porque se nos va, desaparece", sentencia.