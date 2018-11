A veces sólo se vota para que te hagan caso

El reportaje que ha publicado sobre Extremadura Manuel Viejo en El País este domingo es para salir corriendo. Salir corriendo o quedarse allí y echarse al monte. La desconexión del Estado con buena parte de su territorio es dramática, y da que pensar. Sobre todo porque semejante desidia respecto a una comunidad, y no es esta comunidad solo, se explica por la falta de consecuencias políticas. ver, si de un partido nacionalista extremeño hubiese dependido una investidura de gobierno o unos presupuestos en los últimos cuarenta años, Extremadura no estaría así. El nacionalismo parte de un sentimiento identitario, pero se nutre de muchísimo voto pragmático. Si un tren se queda sin combustible en Galicia, y aquí no es que estemos en el paraíso, el votante no nacionalista tiene una herramienta extraordinaria para apretar al Estado, que es meter cinco diputados del BNG en el Congreso. A veces se vota para que te hagan caso, y si no te hacen caso y te tienen humillado me parece estupendo que antepongas la educación de tus hijos o la sanidad de tus padres para conseguir lo concreto antes de lo abstracto.

