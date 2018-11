Como cada semana en Los Muchos Libros, hablamos de la relación entre el periodismo y la literatura. En esta ocasión, Macarena Berlín conversa, acompañada de Antonio Rubio Campaña, con el dramaturgo y poeta Alfonso Armada, que actualmente ocupa el puesto de presidente de Reporteros Sin Fronteras.



Nos habla de su libro Por carreteras secundarias, que tiene como objeto de viaje España. Se trata de un retrato de los pueblos más apartados de las autopistas, de historias que no aparecen en los mapas. “La idea era escapar de las rutas conocidas y darse cuenta de que lejos de los puntos de interés de los periódicos hay vidas que merecen ser contadas”.



“Cuando viajas por carreteras secundarias, te dejas atraer por personajes que están allí viviendo sus vidas”, nos cuenta Alfonso. Critica además aquellas historias de personajes reiterativos que “no meritan tanto espacio y tanta atención”.



“La cima del arte literario no tiene que ser una novela, puede ser un libro periodístico”. Antonio Rubio ha rescatado esta frase de Armada, que refleja la opinión del escritor sobre la relación que existe entre el periodismo y la literatura. “Se pueden encontrar grandísimas obras literarias que están inspiradas en la realidad”, dice Alfonso.



Ha querido destacar también el menosprecio que sufre el periodismo dentro del canon literario, como si fuera un arte menor. Sin embargo, “hay piezas periodísticas basadas en la realidad, que tienen tanta calidad o más que muchas novelas”. Considera que debe haber una revisión de ese canon literario con el fin de basarse “en la propia calidad del texto y no tanto en la ficción como cima del arte”.



“Muy pocos editores se dan cuenta de que hay todo tipo de lectores”, dice Armada. Hace una diferencia entre el lector al que solo le interesa saber el titular y el lector que quiere conocer las historias en toda su complejidad. Comenta también que todo ese trabajo que hay detrás de la noticia necesita espacio “para poder explicar con toda su riqueza la complejidad del mundo”.



La herramienta de todo periodista, según Alfonso Armada, es el lenguaje. “Es necesario perfeccionar esa herramienta y para eso hay que leer, leer y leer sin parar”. Considera que a la hora de hacer esa lectura, hay que servirse de todo tipo de arte: poesía, teatro, cine, música…“porque todo contribuye a relatar el mundo”.