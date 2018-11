Guardianes del lenguaje

Leer nos enseña a escribir. No hay nada como los libros para aprender a escribir con soltura, y de la manera correcta, con buena ortografía. De todas las dudas que tenemos al escribir se hace cargo la Fundéu, la Fundación del Español Urgente. Macarena Berlín conversa con Álex Herrero, uno de esos custodiadores de nuestro idioma.

Herrero solo tiene 23 años y ya lleva dos como miembro de la Fundéu. Él atiende y resuelve las dudas de los ciudadanos, enviadas a través de la web de la fundación, del teléfono y de las redes sociales. Álex reconoce que no sabe qué clase de cuestiones le van a preguntar en un día normal, "cuando uno abre el correo de la Fundéu es como una caja de bombones". A los nueve miembros de esta organización les asaltan con todo tipo de preguntas referentes a la ortografía, gramática, estilo o léxico.

Actualmente hay palabras que escuchamos en el día a día, incluso en los medios, y desconocemos si están bien formadas o no. A esto se suma el hecho de que existen ciertos términos que no aparecen en algunos diccionarios, causando más confusión entre la población, pues comúnmente se piensa que entonces, no se pueden utilizar. Algo que Herrero desmiente pues "el Diccionario de la RAE no recoge todas las palabras, compuestos, neologismos o palabras que vamos formando".

La Fundéu se encuentra asesorada por la Real Academia Española, recuerda Herrero. Sin embargo, subraya Álex que "la academia tiene sus tiempos y la Fundéu otros". El asesor comenta que pese a eso, tanto la Academia como la Fundéu cumplen la misma función, el correcto uso del lenguaje.

Un día normal en la Fundéu comienza con una reunión en la que se comentan las últimas expresiones que sus miembros han escuchado entre la población. Comprueban la evolución de nuevos términos, ya que como Herrero defiende, "las palabras evolucionan". Dependiendo de los términos se puede abogar por la adaptación al español de algunas palabras, como es el caso de una muy apostillada en los últimos tiempos: millennial. La alternativa que ellos recomiendan es milénico. "En ocasiones apostamos por la adaptación al español, pero indicamos en la recomendación que se podría hacer una perfecta adaptación fonética".

Preguntamos a Herrero si somos más descuidados en la actualidad con nuestro idioma. "Premia la inmediatez frente al cuidado del lenguaje", responde. El asesor insiste en que se ha de tener en cuenta que el problema está cuando la línea entre un registro culto roza con lo informal. La línea es muy fina pero nítida. Mientras uno sea capaz de ver dicha frontera, no tiene por qué haber mayores problemas. Además, afirma Herrero que en ocasiones "los hablantes del idioma van adaptando las palabras o la pronunciación hasta que eso luego se refleja en una grafía, quedándose ya instauradas en el habla cotidiana y en los escritos corrientes". Por lo tanto, los términos van cambiando con el paso del tiempo.

Asegura que intenta no indignarse ante errores cometidos en el lenguaje, prefiere analizar el por qué de estos. Se trata de una cuestión de hacer pedagogía, asegura Herrero. "Si yo trabajo con las palabras tengo que hacer que estás sean como bálsamos, que sirvan para curar y para algo positivo". No es cuestión de corregir, si no de asesorar.