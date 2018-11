Nos encanta Rosalía (pero también más música)

Todo el mundo habla de Rosalía. Después de anunciarse en Times Square, llenó la plaza de Colón de Madrid, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta con su actuación en los premios de la MTV y ha batido todos los récords en escuchas de Spotify. Esta semana además está de promoción en los programas más importantes del país. Todo, después de publicar El Mal Querer, un disco al que varios redactores de la SER le hemos puesto un notable alto. Porque, no nos engañemos, el marketing está muy bien pero en este caso está sustentado en un muy buen trabajo. Por eso es la artista de moda y, aunque no nos gusta repetir canciones de un mismo disco esta vez teníamos que hacer una excepción. Aún así, os invitamos a escuchar otras nueve canciones, que no sólo de Rosalía vive el melómano.

Bagdad. Cap. 7: Liturgia (Rosalía)

El Mal Querer es el disco del año. Su primer trabajo ya nos había dejado con la boca abierta pero ha estado todo este tiempo dando dejando caer que estaba preparando algo grande, distinto. Cuando presentó Malamente empezamos a entender. Ese flamenco urbano que mezcla su voz con ritmos de R&B, latinos, con autotune... el disco es una historia de amor que viaja por los distintos palos del flamenco. No todo es tan vanguardista como Malamente ni Pienso en tu mirá, los singles que conocimos, pero se guardaba este as bajo la manga, Bagdad. La cantante dice que es la canción más espiritual del disco (con coros de los niños del Orfeó de Barcelona) y celebra que Justin Timberlake haya autorizado el sampleo de Cry me a river. El Bagdad, por cierto, es un club de porno en vivo que está en el Paral·lel de Barcelona.

Suspirium (Thom Yorke)

De una estrella con trayectoria meteórica, a otra que lleva muchos años en el firmamento. Thom Yorke, líder de Radiohead, acaba de publicar la banda sonora de Suspiria, el remake de una peli de terror italiana de los años 70 que cuenta con una ambientación musical de lujo. Thom Yorke se ha marcado un disco doble compuesto por 25 cortes. Algunos de ellos, interludios agobiantes o temas instrumentales de los de coger el brazo del de al lado y apretarlo, pero también canciones que podrían haber formado parte de un disco de Radiohead, como esta, Suspirium. Un tema que nos evoca algo muy espiritual. Pero no nos engañemos, la voz de Thom Yorke es perfecta para una peli de miedo y con ese pianito de fondo...

Loose Teeth (La Luz)

La Luz es un grupo de Seatle afincado en California que hemos conocido hace poco pero resulta que tienen ya tres discos. El último, Floating Features, tiene temas tan buenos como este, Loose Teeth. A ratos nos recuerda al Oeste y a ratos a las playas de Los Ángeles. Para llamarse La Luz, hacen una música surfera bastante oscura. Quizá tenga algo que ver el accidente de coche que tuvieron hace años cuando volvían de tocar.

Not tonight (Ten Fé)

Es curioso. Muchos grupos españoles se ponen nombre en inglés para molar y muchos grupos americanos o británicos hacen lo mismo pero con nombres en español. Antes hablábamos de La Luz y ahora de los londinenses Ten Fé, que ya han adelantado dos temas de su próximo disco, Future Perfect, Present Tense, previsto para marzo del año que viene. Sus canciones siempre nos han gustado, pero el parecido con The War On Drugs empieza a ser considerable y eso siempre es motivo de celebración.

Vidas autónomas (Depedro feat. Amparo Sánchez y Camilo Lara)

Depedro se ha dado un homenaje. Ha regrabado algunas de sus canciones con artistas que admira, como Santiago Auserón o Luz Casal, y con muchos amigos, como Nita de Fuel Fandango, Vetusta Morla, Izal, Coque Malla y, cómo no, su querida Amparanoia. A ella le ha reservado uno de los pocos temas nuevos del disco: Vidas autónomas, una cumbia en la que también participa todo un experto en la materia, Camilo Lara, el alma del Instituto Mexicano del Sonido. Una canción muy divertida que completa un álbum que también es un regalo para todos sus fans.

Calaveras (Claudia Vega)

La madrileña Claudia Vega tiene una voz rugosa y vivaracha, dotada de mucha personalidad. Un talento que ha llevado a su debut, Feeling Warm Again, en tres idiomas: inglés, francés y español. Pero esta canción, Calaveras, me ha atrapado especialmente. No sé si será por los arreglos de violín o por ese fraseo que te va envolviendo como una serpiente, casi sin que te des cuenta. ¡Por cierto! Claudia es hija de Nacho García Vega y sobrina de Antonio Vega, miembros fundadores de Nacha Pop, así que, aunque su música tire más hacia el folk y beba de Bob Dylan o Janis Joplin, podemos decir sin miedo a equivocarnos que es descendiente directa de la movida.

Hoy la bestia cena en casa (Zahara)

Si el de Rosalía es el disco más esperado del año, lo nuevo álbum de Zahara es el más esperado del otoño. Astronauta se publica el 16 de noviembre hay muchas ganas de nuevas canciones porque hace ya tres años que publicó Santa. La cantante ha estado compartiendo en redes muchos detalles de lo que va a ser este álbum. Este verano fue a grabarlo a Gales y se veía lo emocionada que estaba con el resultado. Además, para que fuéramos abriendo boca ha adelantado un par de temas. Este, Hoy la bestia cena en casa, ¡es un temazo! La letra es todo un alegato contra el cuñadismo y y el videoclip no tiene desperdicio. Los protagonistas son la actriz Macarena García y Martí Perarnau (cantante Mucho), que ha compuesto la canción con Zahara.

Joan Miquel Oliver (Honey)

El mallorquín Joan Miquel Oliver, ex de Antónia Font, lleva muchos años construyendo un universo creativo repleto de astronautas, robots, animales acuáticos y seres mitológicos. Temas en los que proyecta la realidad y a los que vuelve de forma recurrente, siempre con melodía electropop de fondo. Por eso no nos ha sorprendido el sonido de Elektra, disco con el que cierra una trilogía que arrancó con Pegasus y siguió con Atlantis. No nos ha sorprendido, pero nos ha vuelto a enamorar, porque Joan Miquel Oliver tiene ese superpoder: el de hacer canciones prodigiosas a partir de elementos muy sencillos. Honey, la primera canción de su flamante nuevo disco, es un buen ejemplo. Nos ha sorprendido que, después de dos discos editados por Sony, haya vuelto a discmedi, el sello que publicó los mejores discos de Antónia Font.

Todo o nada (Nach y Kase.O)

Esta canción quizá no sea la mejor de este mes pero queríamos que estuviera en esta lista porque representa muy bien en qué punto de su carrera está Nach que, curiosamente, es el mismo en el que está Kase.O. Los dos han llegado a lo más alto en el rap y han trascendido más allá. Buscan nuevos sonidos y, en el caso de Nach, desde hace tiempo se rodea de otros cantantes que, a priori, son la antítesis de sus ritmos. En Almanauta, su último disco, además de Kase O, podemos escucharle cantando con artistas como Bunbury, Residente o Ele, una chica con voz muy dulce, lírica prácticamente. Eso sí, sólo les ha faltado hablar de Valentino Rossi y aquel refrán que reivindicó hace unos años: la buena sopa, con gallina vieja...

Blue Girl (Chromatics)

El inconfundible sonido ochentero de Chromatics, con la voz de Ruth Radelet al frente, sigue teletransportándome a las calles de Los Ángeles. Esas avenidas oscuras, vistas a traves del cristal de un coche conducido por Ryan Gosling, las de la película Drive. Esta prolífica banda de Portland va a estar siempre ligada a esas escenas, sobre todo si siguen explorando el sonido sintético que tan bien se les da. Blue Girl es uno de los singles de adelanto del que debería ser su quinto disco de estudio. Un trabajo anunciado ya hace cuatro años pero que al parecer tiraron a la basura cuando ya estaba acabado para volverlo a hacer. Y no sé cómo sonaría antes, pero ahora Blue Girl suena deliciosamente bien.