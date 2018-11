Para la Cara B nos quedamos hoy con uno de los calificativos que mejor definen a Donald Trump. Un calificativo que lo define perfectamente, sí. Además de muchas otras cosas, Donald Trump es un provocador. Ya lo estabais contando: elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, a las que Trump se enfrenta mirando ya a las presidenciales de 2020. Cada frase, cada tuit, cada movimiento, es una provocación. Y ese lenguaje provocador ha hecho que la CNN, NBC, Facebook o FOX se hayan negado a emitir uno de sus anuncios de campaña.

Las televisiones se negaron a emitirlo por su contenido racista. En él se vincula a un criminal mexicano con la caravana de migrantes que se dirige a EEUU. Pero esta forma de actuar no es excepcional en Trump. Se trata de estimular reacciones, tirar la piedra y esconder la mano, provocar la idea de que los inmigrantes son criminales para que sus votantes lo crean.

Hoy hablamos de Trump, pero no hay político que no use la provocación. Todos la usan, un caso de este mismo fin de semana: Albert Rivera en Alsasua. Fue a un acto de la plataforma España Ciudadana y allí dio su apoyo a la Guardia Civil. Dijo: "cuando agreden a un guardia civil agreden a la Constitución, agreden a la convivencia y están intentado liquidar el Estado", después, lo calificaron de provocador. Para Rivera criticar su presencia en Alsasua es "condenar la democracia". Pero bueno, provocación hay en todas partes, no solo en la política. La provocación puede ser artística, sexual, política, religiosa, etc.

Vayamos al diccionario: ¿qué es provocar, qué es una provocación? Hay una primera acepción, que es a la que no nos estamos refiriendo que es "producir o causar algo". Vamos mejor a la segunda, provocar es "buscar una reacción de enojo en alguien irritándolo o estimulándolo con palabras u obras". Provocación es "la acción y efecto de provocar", como segunda acepción -esta es muy interesante-: "delito consistente en incitar públicamente a alguien para que cometa una acción delictiva". Así que, que sepáis que la provocación aparece también en nuestro código penal. Los sinónimos de provocar son desafiar, incitar, instigar. En cuanto a la etimología, es una palabra latina que viene de provocatio: pro, es hacia delante y vocare: que procede de una raíz indoeuropea que significa “hablar”, en latín es ¡VOX! que da paso a voz. Vox, como el partido.