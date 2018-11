Todo lo que usted quiso saber y se atrevió a preguntar

Me ha llamado la atención el escandalito de la encuesta del Ayuntamiento a escolares en la que se les pregunta por sus hábitos y costumbres, también sexuales. Ese escandalito que siempre produce la asociación de menores y sexo, como si empezásemos a descubrir nuestras partes íntimas a los 23 años o más tarde como prácticamente es mi caso. Fíjate, las preguntas más delicadas están dirigidas a chavales de entre 15 y 17 años, y les preguntan si son activos sexualmente, si toman precauciones o si tienen más de una pareja sexual. Por supuesto, estas encuestas son anónimas. Yo de ponerlo, pondría el acento polémico porque de paso que se les pregunta a los chicos si son activos sexualmente, también habría que preguntarles si son pasivos. Y sobre las parejas que se tienen en la adolescencia, habría que dejar caer que una sola es contraproducente porque ya habrá tiempo de cagarte la vida con una sola persona. Eso en cuanto a la encuesta, luego está este titular maravilloso que leo en El Confidencial: “Carmena pregunta a escolares de 15 años si practican sexo con una o varias parejas”. Yo te prometo que al leerlo pensé que habían pillado a la alcaldesa merodeando los colegios y preguntando, no sé con qué intención, a chavalinas y chavalines si se lo montan o no.

