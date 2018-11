"Yo no quiero público. A mí lo que me gusta es tener clientes"

Veinte años al frente de La Tasquita de Enfrente dan para hacer muchos amigos entre sus clientes. Esa gente que le sigue y que acude con fidelidad casi religiosa a su tasca. Entre esos amigos hay muchos cocineros, porque Juanjo López es capaz de hacer llorar de felicidad a Adúriz o de deslumbrar a Alberto Chicote. Las modas culinarias y los sitios donde ir a ser visto no van con él. "Teniendo escabeche, ¿por qué hacemos ceviches? Me da rabia porque somos un país de complejos, nos molesta decir lo que sentimos, nos da vergüenza. Con los años, esa vergüenza de no seguir las nuevas tendencias se pierde".

Su filosofía, esa cocina sencilla, de producto, aparece destilado en el libro "La Sencilla Desnudez" que acaba de publicar Montagud editores. 10 primeros, 10 segundos, 3 postres y solo 8 mesas. Su cocina es solo para unos pocos, que disfrutarán de la calidez de ser bien recibido. "Me considero un anfitrión y lo que quiero es ser amable. Yo me considero un tasquero, un fiel heredero de la tradición de mi padre". Juanjo era ejecutivo de una aseguradora, pero fue un visionario: fue el primero en perder la fe en las estructuras financieras. Muchos le siguieron. Ahora pueden contagiarse de su pasión escuchando esta entrevista sobre "La Sencilla Desnudez", el libro que dijo que nunca iba a escribir.