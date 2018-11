Santiago Posteguillo y Ayanta Barilli, la "pareja Planeta"

Aunque en el mundo hay todo tipo de parejas, la que forman, desde el pasado 15 de octubre, Santiago Posteguillo y Ayanta Barilli, es una pareja muy especial: Son una "pareja Planeta". Ambos, ganador y finalista del premio Planeta 2018, se han asomado a 'La Ventana' este martes, justo el día en el que salen a la venta sus respectivas novelas.

"Conviene que nos llevemos bien porque vamos a pasar mucho tiempo juntos", ha comenzado bromeando Santiago Posteguillo, que debutó en el mundo de la narrativa en 2006, y que se ha alzado con el Planeta gracias a Yo, Julia, una obra ambientada en la antigua Roma, en el año 192 d.C.

Posteguillo, que es profesor de lengua y literatura en la Universidad Jaume I de Castellón, ha descartado dejar esta faceta profesional: "Dar clases me llena mucho y, además, me ata a la realidad", ha afirmado. Y ha valorado el trabajo de su pareja literaria: "Las dos novelas se complementan en la medida que son dos viajes, uno exterior y otro interior".

Un exitoso debut

Al contrario que su compañero, Un mar violeta oscuro, la novela premiada de Ayala Barilli suponía su debut narrativo. Barilli, que ha contado que al día siguiente de ser nombrada finalista del premio Planeta "tenía 382 whatsapp" que tardó toda una semana en contestar, ha reconocido que "siempre se escribe por una necesidad".

"Tenía la necesidad de contar esta historia desde pequeña, pero me di cuenta de que no había escuchado a lo suficiente a mis mayores y que me desconocía a mí misma", contaba la escritora y periodista de una novela que califica como "absolutamente cierta".