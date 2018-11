Qué hacer con una persona que no soportas y te crea mal ambiente

Este jueves Luis Enrique da la lista de convocados para los partidos ante Croacia, de la Liga de las Naciones, y frente a Bosnia Herzegovina, amistoso, y de nuevo sale el nombre de Jordi Alba a la palestra.

Ayer fue preguntado por el lateral en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones y su respuesta fue: "Está muy bien, con nivel muy alto, pero siempre ha sido así".

Sobre la ausencia de Alba en las listas de Luis Enrique hasta ahora opinó anoche en El Larguero Manu Carreño.

"Yo he oído de todo durante estos días. Jugadores, exjugadores, comentaristas que me han preguntado: ¿Tú qué harías si tienes una persona con la que no puedes trabajar y no lo soportas y te crea mal ambiente aunque no sea mal tío? Yo siempre contesto lo mismo", comenzó Carreño.

"Yo creo que si está entre los once mejores para jugar tiene que estar en el equipo. Porque la selección española tiene que contar con los mejores y si luego después si te llevas mejor o peor pues cuando acabe el partido uno mira a la derecha y el otro a la izquierda", concluyó.