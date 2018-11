Ceballos: "Lopetegui confió mucho en mí, pero creo que el cambio nos ha venido bien"

Dani Ceballos ha atendido a los medios de comunicación en zona mixta tras la victoria del Real Madrid ante el Viktoria Plzen (0 - 5) en la cuarta jornada de la Champions League, lo que encarrila la clasificación para los octavos de final de la competición europea.

El jugador del Real Madrid se ha mostrado contento tras la victoria de su equipo. "Fue un partido muy completo, el equipo desde el principio salió muy enchufado, hemos sumado los tres puntos que era lo más importante. El equipo ha hecho un gran partido", ha sentenciado.

Sobre la salida de Lopetegui

el jugador también ha hablado de la salida de Julen Lopetegui, su ya ex entrenador. "Lopetegui confió mucho en mí, pero creo que el cambio nos ha venido bien porque hemos enlazado tres victorias seguidas y creo que eso es muy importante"

"Me he enterado a las 19 de que iba a jugar, en la charla del equipo. Solari hace que todos estemos enchufados, ha dicho sobre su nuevo entrenador. Hoy me ha tocado ser titular y he aportado mi granito de arena al equipo", ha dicho.

"Santi (Solari) ha sido muy claro conmigo desde el primer momento. La plantilla es amplia y todos tenemos que sumar. Después del partido ante el Barça tocamos fondo y creo que el cambio nos ha venido bien", ha añadido sobre el técnico argentino, añadiendo que la decisión de que siga de entrenador no depende de él..

Sobre Keylor, el jugador ha dicho que merece el respeto de todos. "Se merece el respeto de todo el vestuario. Ambos porteros están haciendo méridos para jugar.

Niega problema de preparación física

Sobre la preparación física, el jugador ha negado que hayan tenido un problema y ha hablado de la llegada de Pintus. "¿La preparación física mejor con Pintus? Para mí eso es una tontería, en tres semanas no da tiempo a estar mejor. El equipo está bien físicamente"

Ceballos, que ha dicho que Isco es un jugador fundamental para ellos a pear de no haber jugado, ha añadido más cosas sobre Lopetegui. "Fue una decisión técnica dejar de jugar en los últimos partidos, creo que me encontraba en una buena dinámica.

