El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy lo que la gente quería escuchar: que los clientes nunca van a pagar los impuestos que se derivan de la firma de las hipotecas. Reacción rápida del ejecutivo tras el lamentable espectáculo de ayer del Tribunal Supremo que falló a favor de los bancos en el pago de este impuesto.

Es lo que se llama reacción en caliente jaleada por el resto de partidos, da igual la tendencia, que de golpe se han distanciado de la banca y han abrazado posicionamientos que hace un tiempo ellos mismos tachaban de populistas. Era curioso hoy no poder distinguir entre las declaraciones de los líderes de Ciudadanos y Podemos, por poner un ejemplo. O a la presidenta del gobierno andaluz, que en plena pre campaña electoral, dice que el Supremo ha puesto los intereses de la banca por delante de los intereses de los ciudadanos, ¿hubiera dicho lo mismo en otro momento?

Parece que los líderes políticos descubrieron ayer que los ciudadanos somos los que pagamos los impuestos de la hipoteca, como pagamos las cláusulas suelo y otros abusos que contempla la ley hipotecaria que ha sido cuestionada, reiteradamente, por las instituciones europeas. Parece que descubrieron ayer que la banca siempre gana y que el ciudadano siempre paga, parece que descubrieron ayer que la ley hipotecaria está llena de abusos.

Si tan indignante les parece ahora, ¿por qué nunca han hecho nada para cambiarla? En sus manos estaba. Sobre todo en manos del PP y del PSOE que se han ido alternando en el gobierno. Porque si no hubiera sido por el escándalo del Supremo nunca se habrían planteado ningún cambio. Y una última cuestión, ¿cómo nos van a garantizar que los bancos no van a repercutir en el cliente ese pago? Porque ante esta pregunta el presidente del gobierno ha apelado a la responsabilidad de las entidades financieras, y estas ya han advertido que no son ninguna ONG.

Me temo que el tema no va a acabar aquí.