Benzema, sobre Solari: "No le veo como un entrenador de unos meses, que se quede hasta el final"

Karim Benzema lideró la goleada que el Real Madrid protagonizó ante el Viktoria Plzen (0-5). El delantero francés dijo tras el debut de Solari en Champions que no ve al técnico "como un entrenador de uno o dos meses, para mí que se quede hasta el final".

"El primer gol fue un buen gol para nosotros, para empezar bien. No teníamos un partido fácil, pero estamos muy contentos con el resultado, es muy bueno para nuestra confianza", explicó.

Sobre su gol número 200 en Champions, el francés dijo que "un delantero tiene que saber jugar, no sólo meter goles. Si no tocas el balón no eres un buen delantero. En el Madrid hay que hacerlo más".

Sobre Solari: "Que se quede hasta final de temporada"

Benzema también tuvo buenas palabras para el nuevo técnico, bajo cuya supervisión han ganado al Melilla en Copa, Valladolid en Liga y Plzen en Champions. "Es un gran entrenador, está con nosotros. Sabe mucho de fútbol y creo que ha cambiado la suerte. Ahora tenemos mucha más confianza y vamos a continuar como hasta ahora", explicó.

"Claro que sería una buena opción que acabase la temporada. No le veo como un entrenador de uno o dos meses, para mí que se quede hasta el final", concluyó.

Noticias relacionadas Benzema lidera la goleada del Real Madrid para acercarse a octavos