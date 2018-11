Sergio Ramos: "No voy a cambiar mi manera de jugar, ha sido una de las claves de mi éxito"

Sergio Ramos ha estado atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta tras la victoria del Real Madrid ante el Viktoria Plzen por 0 - 5, partido en el que el camero podría haber sido expulsado tras un codazo de Havel, que ha acabado sangrando por la nariz y finalmente ha tenido que ser sustituido.

"La acción ha sido muy rápida, ha habido contacto pero no hay intención de hacer daño en ningún momento. Espero que se recupere cuando antes", ha comentado.

Ramos ha respondido a las críticas y se ha defendido ante su acción con tranquilidad. "Cuando llegas a este nivel y eres capitán de la Selección y el Real Madrid pasan estas cosas. Yo soy como soy, intento aprender de los errores pero ser así me ha llevado a tener estos éxitos. Espero estar aquí mucho a pesar de los quebraderos de cabeza que les damos a alguno", ha dicho.

"A veces te cohíbes porque sabes la repercusión que puede tener, pero no voy a cambiar la manera mi jugar, ha sido una de las claves de mi éxito. A mi me han pegado entradas duras y no salen en ningún lado", ha añadido.

Ramos ha seguido respondiendo a las preguntas sobre el tema. "El fútbol es eso, hay que vivir con eso y llevarlo de la mejor manera posible". "Hay gente a la que me gustaría estar en mi situación y que el fútbol te de todo lo que me ha dado a mí. yo tengo que disfrutar de lo que tengo", se ha defendido.

Sobre Conte

El jugador andaluz se ha defendido también de las palabras sobre los entrenadores duros que comentó tras el Clásico contra el FC Barcelona en el Camp Nou alegando que no se refería a Conte. "Yo no hable de Conte. El respeto hay que ganarlo pero no por eso se me tiene que atribuir el hecho de que yo decida quien viene. Con los entrenadores de mano dura son con los que mejor me he llevado", ha dicho, alabando además el buen hacer del equipo en los últimos partidos y la importancia de tener la portería a cero.

