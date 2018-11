Manu Carreño: "Es un ser despreciable al que hay que echar del fútbol"

A Mourinho hay que echarlo del fútbol directamente. Es un ser despreciable indigno de este deporte. Es un tipo que no tiene ningún sentido del ridículo, que no tiene educación, que no tiene vergüenza. Lo que ha hecho en el Juventus Stadium es incómodo de ver.

Ha marcado Cristiano y ha perdido perdón a sus antiguos aficionados del United. Luego remonta el United en el último minuto con gol en propia puerta de la Juventus con un juego lamentable el United en la segunda parte. Termina el partido y sale Mourinho al centro del campo a provocar a la afición del Juventus con una mano en la oreja que da no sé qué verlo.

Es un ser despreciable. Un macarrra barato al que hay que echar del fútbol. No sé cómo el fútbol no lo echa. Cada vez está más fuera porque él se echa a sí mismo. Pero es un tipo que da vergüenza verlo. No tiene clase ni categoría y que encima últimamente no gana. Ahí está con una plantilla forrada de millones y haciendo el ridículo pero como no tiene sentido del ridículo lo tenemos que seguir viendo cada semana.