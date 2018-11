Hoy hablamos del silencio. Silencio que unos usan para herir, otros para defenderse, otros para desaparecer y otros para hacerse más visibles. Solo en los últimos días. Cospedal se va y ¿qué dice Casado? Eso, y el silencio, no se diferencian mucho. ¿Y Cospedal qué hizo? Mandó un comunicado, pero hablar no habló. Vamos a Estados Unidos, Trump, después de perder la cámara de representantes, habló de su lucha. Dice: "He luchado y no por mí, sino por la gente de este país". Pero a las preguntas, al haber perdido, ¿ha respondido algo? No. Silencio. Una más. Hoy, el obispo de Salamanca, en una grabación del diario El País, dice que por qué las víctimas de abusos se han quedado en silencio, que por qué se han callado. También hay silencios que se piden. A quien más escuchamos pedir silencio es a la presidenta del congreso de los diputados, a Ana Pastor.

Silencio viene del sustantivo latino silentium, y este del verbo taceo. En latín, existían taceo y sileo, dos verbos con el significado de callarse o estar en silencio. Sileo era más bien tranquilidad, ausencia de movimiento y ruido.

Estar en silencio y callarse es distinto. Según la RAE callar es omitir o no decir algo, no hablar, guardar silencio, cesar de hablar. El silencio es más general, callarse tiene que ver con hablar, o sea, que lo hacen los humanos. Callar viene del latín chalare que es bajar, refiriéndose a bajar la voz. Por cierto: palabra, música, efectos y silencio, esos son los cuatro elementos con los que jugamos en la radio.