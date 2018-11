Las cloacas del Estado no tienen fondo

La cloaca por la que se movía el excomisario Villarejo parece no tener fondo. Él ya se encarga de ir difundiendo, de manera ordenada, material para ir desestabilizando a las instituciones del estado. Digo ordenadamente porque tiene para todos, y así lo va dosificando. El Rey emérito, una ministra del actual gobierno y una ex secretaria general del PP. Es cierto, y no nos cansaremos de decirlo, que todas estas revelaciones van envueltas del típico hedor que emanan las cloacas, pero con la nariz tapada vamos descubriendo cómo ciertos personajes relevantes se han movido por la citada cloaca.

Hoy descubrimos algo más, y no sale de unas grabaciones. Hoy les contamos que la Audiencia Nacional está investigando posibles pagos del Ministerio del Interior al chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para que recuperara documentos o grabaciones comprometedoras para el Partido Popular en plena investigación de la trama Gürtel.

Al frente del Ministerio del Interior estaba Jorge Fernández Díaz y el dinero supuestamente salía de los fondos reservados. Dinero de los fondos reservados del estado para pagar al chófer de Bárcenas, para que sustrajera documentos comprometedores que el extesorero se habría llevado de Génova antes de ser despedido. En definitiva, fondos reservados para una operación cuyo objetivo era entorpecer la investigación de la Gürtel.

¿Recuerdan cuando Rajoy hablaba de la máxima cooperación con la justicia? Pues resulta que, mientras tanto, desde el Ministerio del Interior de Fernández Díaz podría ser que se estuviera pagando un soborno con dinero público para todo lo contrario. Y parece que seguimos sin llegar al fondo de la cloaca.