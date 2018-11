"Me vine a Irlanda a aprender inglés unos meses y aquí sigo cinco años después"

Belén llegó a Irlanda hacer casi 5 años. Antes había pasado por Madrid, "me tuve que ir de Extremdura porque me quedé sin trabajo. Era quedarme en el paro o irme, no me quedaba otra", nos cuenta. Y lo que iba a ser una experiencia temporal se ha convertido en cinco años ya. "He ido prosperando en mi trabajo y cuando ves los logros que consigues es muy difícil dejarlos atrás", describe. Ahora mismo trabaja en una multinacional. "Estoy bastante acostumbrada ya a vivir aquí, mi familia está allí pero mi vida aquí. Ya no lo veo como un sitio al que vine a aprender, ya lo veo como mi segunda casa", asegura.

