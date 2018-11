En la caravana de migrantes: un enfermero de 21 años en busca de trabajo

"Si allí hay empleo, ¿por qué no nos dejan trabajar? Si nosotros sencillamente queremos ayudar. Haríamos el trabajo que ellos no quieren hacer". Es la razón que da Adalberto para que le dejen entrar en Estados Unidos. Es enfermero, tiene 21 años y salió de su casa el 12 de octubre. A las espaldas, miles de kilómetros recorriendo Centroamérica para llegar al sueño americano. En la caravana, hay horarios y reparto de papeles: empiezan a caminar a las dos de la madrugada y suelen parar a mediodía y, dentro de esa ciudad itinerante, trescientos migrantes se encargan de garantizar la seguridad de los que la integran y de quienes les acogen. Trump les acusa de ser personas peligrosas y quieren desmentir con los hechos que sea así.

Adalberto rechaza esa criminalización, pero reparte la culpa y mira al gobierno hondureño: "Lo primero que inventó cuando salimos fue decir que nos íbamos porque éramos delincuentes y asesinos. Es normal que la gente tenga un poco de temor. En algunas ciudades, hay gente que cierra sus negocios o dicen que no nos van a vender nada". Diez mil personas abandonaron Honduras sumándose a la caravana, pero muchas han decidido regresar a su país al ver que el trayecto era durísimo. Otros, han pedido asilo en México".

Adalberto sigue caminando porque con su trabajo de enfermero no podía vivir y esa emergencia económica junto a la inseguridad le hizo hacer la maleta. Su familia pensaba que se había ido a un seminario y no supo que estaba dejando el país, hasta que les llamó para avisarles de que había cruzado la frontera. Adalberto lleva una maleta, otros sólo un par de mudas y muchas mujeres viajan hasta con tres hijos al lado. Algunos tienen intención de pagar a los coyotes para cruzar de manera segura la frontera, él intentará convencer de que tiene derecho a ir a Estados Unidos: "¿Quién va a recorrer Centroamérica si no tuviese una necesidad?"