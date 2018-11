Primeras imágenes de 'Mowgli': la adaptación "más oscura" del 'Libro de la selva'

Apenas dos años después del estreno de 'El libro de la selva', Mowgli está de vuelta. No, no se trata de una secuela directa de la dirigida por Jon Favreau, sino de una nueva adaptación (mucho más oscura que las anteriores) del clásico escrito por Rudyark Kipling en 1894.

Tras la famosa versión animada, y la aclamada película de Favreau, Mowgli vuelve a ser el protagonista de una película en la que deberá superar los peligros que le acechan para descubrir cuál es realmente su sitio en el mundo. Para ello volverá a contar con la ayuda del oso Baloo y la pantera Bagheera, quienes le ayudarán a comprender quién es y cuál es el sentido de la vida.

Entre dos mundos

Debido a su condición de humano criado entre animales, el joven de origen indio descubrirá desde bien temprano que no encaja por completo ni en la selva ni en la civilización. Mientras que Shere Kahn pretende darle caza una y otra vez por el hecho de ser un niño, una colonia de humanos tratará de acabar con lo que hasta entonces había considerado su hábitat.

Una serie de situaciones que le llevarán a Mowgli a dudar sobre su papel en este mundo y a tomar las decisiones pertinentes para salvar lo que más quiere. Con el objetivo de mostrar una versión más fiel a la historia escrita por Rudyark Kipling, el director de la película, Andy Serkis, ha decidido que 'Mowgli: la leyenda de la selva' no será una película tan alegre como las anteriores. De hecho, hace unos meses aseguraba que no estaba dirigido al público general: "No es para un público familiar como la de Disney. Es más oscura, mucho más cercana al libro de Rudyark Kipling".

La película llegará a Netflix próximo mes de diciembre

Programada en un primer momento para el 19 de octubre, los productores de 'Mowgli: la leyenda de la selva' decidieron retrasar el estreno de la película hasta comienzos de 2019 después de varios contratiempos. Sin embargo, Netflix ha anunciado este jueves por sorpresa que la película dirigida por Andy Serkis llegará el próximo 7 de diciembre a la plataforma de vídeo en streaming.

En definitiva, Mowgli está de vuelta una vez más para encontrar su sitio en el mundo. Todo ello a través de una película ambientada en la India durante la época colonial que aspira a ser lo más cercana posible al mundo creado por Rudyark Kipling.