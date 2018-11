Los que ganan con la rectificación de Luis Enrique

Me alegro de que Luis Enrique rectifique y llame a Jordi Alba. Y me alegro de equivocarme y saber que lo ha llevado, porque yo pensaba que iba a ser tan testarudo de no llevarlo a pesar de estar rindiendo a un gran nivel.

No entiendo la diferencia entre la primera y la segunda convocatoria y esta tercera. Insisto, Luis Enrique debe llevar a los mejores problemas personales al margen.

Hoy ha habido quien ha dicho que ha hecho justicia. Entonces quiere decir que las otras dos veces no hizo justicia pero lo dicen solo cuando le llama. En las dos ocasiones anteriores no era injusto pero ahora es justo que lo llame…

En cualquier caso, quien creo que gana es el fútbol español y la selección española por tener a Jordi Alba entre los convocados.