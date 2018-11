Cerveza artesana con vocación internacional

Nora Arrastia, veterana del sector de la cerveza artesana, nos explica cómo se fraguó la imagen de su nuevo proyecto, Cervezas Eterna: "decidimos primero el nombre, Eterna, y el diseñador al que encargamos la imagen de marca nos presentó una propuesta que combina el símbolo del infinito y la catrina [calavera característica del arte mexicano]. La idea me enamoró, porque yo he vivido cinco años en México y dos de los socios del proyecto residen actualmente allí", relata; la marca, que echó a andar este verano, cuenta ya con tres tipos de cervezas: "dos estilos son fijos, una IPA y una lager, y hemos puesto en marcha una edición limitada, una New England IPA. La idea es ir sacando ediciones limitadas que complementen a los tipos fijos, e ir creando nuevos estilos que se añadan al catálogo permanente".

De momento, Cervezas Eterna tiene una base, un local en el mercado madrileño de La Guindalera, y se puede encontrar también en locales, bares y restaurantes de distintos barrios de la capital: Malasaña, Lavapiés, Latina... "una de las cosas de las que nos dimos cuenta es de que los cerveceros artesanos tenemos un producto que, a diferencia de las grandes industrias, es un producto de calidad, gourmet, con ingredientes 100% naturales... y a pesar de todo ello la cultura de la cerveza artesana no estaba llegando al gran público. Nos estabamos enfocando demasiado en las tiendas especializadas y poco en los restaurantes, donde hay muy buenas cartas de vino pero les falta la de cervezas; así que queremos penetrar en ese ámbito", explica Arrastia.

Los planes de Cervezas Eterna pasan por consolidarse en España y crecer también fuera, pensando sobre todo en el país que más les inspira, México: "Aquí, nuestro objetivo es lanzar nuestra propia fábrica en cuanto alcancemos un volumen importante de venta; y después, la idea sería llevar la marca y las recetas a México, buscando fábrica allí".

Directivos y digitalización

En el programa de hoy también hemos tenido tiempo para los informes; en concreto para la tercera edición de "Nivel digital directivo", de EADA Business School, que examina el compromiso de la dirección de las empresas con la transformación digital. Y uno de los descubrimientos de esta edición es que el proceso de digitalización se ha movido ya de la periferia al centro de decisión de las compañías, explica Ramón Acosta, profesor de EADA y autor de la investigación: "La estrategia digital está cada vez más liderada por la dirección general; las empresas se han dado cuenta de que esto no es cuestión de producto-servicio-cliente (que será competencia del area de marketing), ni cuestión de herramientas tecnológicas (que sería el campo de IT), sino que es un asunto que afecta a todos los procesos, a toda la empresa", resume.

El perfil del directivo español que emerge del estudio, elaborado a partir de casi 400 encuestas a directivos de empresas de diferentes tamaños y sectores, muestra que "siguen dominando las habilidades operativas del día a día, pero en las habilidades estratégicas sigue habiendo carencias a la hora de incorporar tecnologías o tendencias digitales como cloud computing, blockchain, inteligencia artificial... al modelo de negocio. También detectamos inseguridad en lo relacionado con creación de marca digital, uso de herramientas para hacer seguimiento de clientes y competencia, trabajo en equipo, gestión de reuniones...", enumera Acosta.