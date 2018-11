¿Normalidad o encarecimiento de costes?: lo que el cliente se encontrará el lunes al solicitar una hipoteca

No hay comunicado oficial de la banca, pero lo que aseguran fuentes de las distintas entidades a la SER es que el lunes volverá la normalidad a la firma de hipotecas. Explican desde los principales bancos que simplemente se cambiará en el contrato el sujeto pasivo para que sean ellos, los bancos, los que asuman el impuesto y cumplir así la ley. Sobre si se encarecerán las hipotecas a partir de ahora, las entidades lo dejan en el aire, creen que dependerá de la competencia y de la capacidad de cada una para asumir este nuevo coste, aunque advierten de que quizás alguna no pueda afrontarlo. En todo caso, comentan estas fuentes, los incrementos no se producirían a corto plazo e insisten en trasladar la idea de que el lunes todo funcionará con normalidad.

No son tan optimistas ni asociaciones, ni inmobiliarias ni especialistas como Pau Monserrat. Cree el economista de Enfintech que este lunes habrá aún muchas dudas sobre cómo trasladar a las escrituras el cambio normativo, que se tendrán que paralizar hipotecas y que aunque, según Monserrat, estos primeros días los bancos tratarán de aparentar que asumen el coste, será a partir de las próximas semanas cuando se pueda detectar algún empeoramiento de las condiciones. “Yo descarto que sean encarecimientos muy relevantes del tipo de interés nominal y no creo que vaya tanto por comisión de apertura, como por productos vinculados: que si ahora tenéis que contratar además del seguro de hogar, el seguro de vida y un plan de pensiones, que si la tarjeta ahora tiene un coste de emisión…Creo que va a ir por ahí el encarecimiento de las hipotecas”

Un encarecimiento que ya se está dando, apunta la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, que aun así confía en que se aplaque los próximos meses en función de la competencia. De momento, según su coordinador general, José María Alfaro, la banca tardará más en dar el visto bueno a nuevas hipotecas. “Sí que pensamos que en el medio plazo, a tres, cuatro o cinco meses vista, la competencia entre entidades financieras va a acabar aplanando y allanando las condiciones, volviendo un poco al punto de partida. Pero en el corto plazo tenemos claros ejemplos de que está afectando en el encarecimiento de las operaciones". Retrasos, que unidos a la parálisis de las últimas semanas, ha supuesto un frenazo para el sector "y seguramente eso a lo mejor suponga que el descenso en las operaciones firmadas a final de año esté en torno al 10% respecto a lo que se preveía” remarca el representante de las inmobiliarias.

Desde ADICAE rechazan esos posibles incrementos. Señala su secretario general Fernando Herrero que los usuarios deben poder obtener una hipoteca como hasta ahora, sin pagar eso sí el impuesto, y advierte a la banca sobre posibles subidas de forma concertada. “La Asociación Española de Banca, junto con la CECA y la asociación que agrupa a las Cajas Rurales, salieron diciendo que esto podía tener efecto de aumento de precios. Lo cual es un indicio clarísimo de concertación de prácticas perseguidas por la ley europea y española de defensa de la competencia”. Asegura en todo caso la asociación de usuarios de banca, que firmen lo que firmen los clientes a partir de este lunes no supondrá una renuncia a sus derechos y podrán seguir reclamando.