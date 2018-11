“Si los sacrificios siempre caen a los más expuestos, tenemos el caldo de cultivo para los extremistas”, ha dicho Pedro Sánchez en el Foro Iberoamericano. Y ha añadido: “La democracia es que no paguen siempre los mismos”. Tiene razón el presidente, en vena socialdemócrata. El problema es que para que estos principios sean efectivos hay que fundar un nuevo pacto social. Y además, si se quiere que de verdad funcione, ha de ser de marco europeo, no estrictamente español. Y no veo ni al dinero ni a buena parte de la derecha dispuestos a ello. No lo ven necesario. Tienen alternativa a la democracia: la vía autoritaria.

Curiosa evolución de España después de la ruptura del bipartidismo: la izquierda que vino de la calle está perfectamente integrada y, en cambio, la que revienta límites es la derecha generacionalmente renovada en desplazamiento continuo hacia el territorio Salvini: autoritarismo, patrioterismo, xenofobia y miedo.

Las elecciones andaluzas son un test para el PSOE. Primera evaluación del mandato de Sánchez aunque sea por Díaz interpuesta. Por supuesto, la pérdida de una autonomía que parece formar parte de su patrimonio sería letal. Pero, sus adversarios no encuentran el tono, todo indica que resiste. Quienes se la juegan seguro son PP y Ciudadanos. El que llegue segundo comprará futuro. Un sorpasso dejaría al PP tocado, pero, de no conseguirlo, Ciudadanos quedaría condenado al papel de muleta de la derecha.

El verdadero espacio público es el que libera la palabra y ensancha el ámbito de lo pensable. Con la cultura digital y la apoteosis de las fake news, ¿lo ampliamos o lo empequeñecemos? “Limpiando el ruido, aparece el sentido”, decía ayer Belén Gopegui en un encuentro sobre filosofía y teatro. Y alguien se acordó del poeta Joan Brossa: “El silencio es el original, la palabra es la copia”.