La estampida de Cospedal

Ocupados como hemos estado en asistir, estupefactos, al espectáculo de luz y sonido de los señores magistrados del Supremo, no hemos prestado excesiva atención a la estampida del mundo de la política de Dolores Cospedal, ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla La Mancha, además de esposa de Ignacio López del Hierro, que también debe mandar mucho en el PP, a la vista de con qué soltura deambulaba por Génova. Escena del retablillo de don Cristóbal. Cospedal: yo solo intentaba hacer lo mejor para mi partido, o sea, destruir pruebas, machacar discos duros, inutilizar pen-drives y espiar a propios y extraños, pero todo era para salvarnos de Gürtel, que el estiércol nos ahogaba. Eso, eso, le decía López del Hierro al comisario delincuente, rompa pruebas, rompa pruebas. Por atrás del retablillo aparece el muñeco de Casado, siempre feliz, agitando como un molino brazos y piernas: ¿Lo ven, lo ven?, grita al respetable. La ex secretaria general siempre ha dicho la verdad y nunca, jamás, ha mentido. ¿Esa era la verdad? Entonces es el propio mandamás del PP quien confirma lo que todos sabíamos, que su partido intentó, como hacen los capos de cualquier mafia, boicotear a los tribunales, destruir pruebas y servirse de todo tipo de truhanes para salvarse de la quema. ¿Por qué ríe tanto el pimpollo Casado? Desvergonzados.

