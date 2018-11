Anna R. Costa: "Vamos hacia atrás. Todo es censura, todo es censurado"

Comedia en blanco y negro, fascinación por Hollywood, la España cañí, el franquismo, la represión sexual, mujeres protagonistas... En 'Arde Madrid' convergen muchos de los temas que recorren la filmografía de Paco León y Anna R. Costa. La nueva serie de Movistar nos lleva a los primeros años de los 60, a un Madrid donde Ava Gardner se lo bebía todo y la dictadura mostraba los primeros signos de aperturismo. La actriz americana es una excusa para entrar en lo que hay detrás, ese servicio doméstico que vive su propia transición ante la libertad y el feminismo inconsciente de su señora:

¿Cómo ha sido el proceso? ¿Lo de escribir a cuatro manos, dirigir juntos?

Paco León: Bueno, ha sido a seis manos. También está la otra pieza, Fernando Pérez, que participa como guionista. Aunque Anna llevaba toda la parte de guion, era la jefa, nosotros como creadores hemos estado discutiendo desde el principio, no nos hemos esperado al final para pelearnos. Hemos estado desde el principio hasta el último momento discutiendo todas las elecciones de la serie.

¿Por qué comedia? Eso siempre lo tuvisteis claro… ¿Qué os aleja del drama?

Anna R. Costa: No es que nos alejamos del drama, ‘Arde Madrid’ también tiene drama. Tiene muchos géneros, drama, thriller y comedia, pero no como objetivo. No perseguíamos una comedia, es la manera natural nuestra de escribir. Casi yo todo lo que he escrito ha sido comedia y Paco, también. Es más una mirada que un género.

Paco León: Parece que hay que justificarla, a la comedia siempre hay que justificarla. A ningún actor dramático le dicen si tiene miedo a encasillarse en el drama, nadie le pregunta eso a Bardem, nadie le dice oye para cuándo una comedia. Sin embargo, a los cómicos siempre es por qué comedia. Es una mirada inevitable, para nosotros en un género muy amplio en el que entran muchas cosas. Hemos querido hacer una comedia muy rica, con muchas texturas y muchos géneros dentro de ella.

¿Cuánto de la España franquista y católica queda hoy en día?

Paco León: Nosotros creemos que hemos cambiado mucho, pero de repente ves cosas que te hacen darte cuenta de que hay mucha gente aún en eso.

Anna R. Costa: Esa gente, que antes era pura porque no tenían conocimiento de nada más, se creía lo que veía. Y ahora, los que son, son muy devotos y muy de verdad. Se tienen que buscar la vida para ser practicantes. Hay tanto alrededor que es libre, que es distinto y que no estamos atados a eso, que es una elección ser católico y apostólico. Bravo si lo son y lo sienten, pues muy bien.

Se habla más de Franco en la actualidad que en la propia serie ¿Hay cierta involución en la sociedad, una vuelta puritana y de ofendiditos?

Paco León: Yo espero que no, pero hay corrientes de corrección política con las redes, que todo el mundo tiene voz. También las voces censurantes se escuchan más, pero yo creo que no. En la serie se habla mucho de la libertad del contexto, de la liberad personal y una de las libertades que hay que seguir defendiendo porque no está dada es la libertad de expresión.

Anna. R. Costa: Las redes dan voz a todo el mundo. Incluso la gente que no tiene criterio, por juventud o por lo que sea, tienen esa plataforma para expresarse y es una expresión antes de la reflexión. Y se produce esa cosa de que como no sé qué decirte, te censuro. Es la novedad de las redes y ser irá asentando. No puede ser que vayamos hacia atrás.

Entonces sí percibes que vamos hacia atrás…

Anna R. Costa: Sí lo creo, ahora mismo vamos hacia atrás. Todo es censura, todo es censurado. No puedes decir la palabra negro porque hay gente que cree que estás ofendiendo, no puedes utilizar la palabra gitano según de qué manera… Hay gitanos, negros y el lenguaje tiene que ser libre. El que escucha ofendido es problema suyo. No todo el mundo que habla quiere ofender.

Hay quien puede reprocharle a la serie que no sea política. Muestra el contraste de un país, ¿hay algo más político que la desigualdad?

Anna R. Costa: Sí, lo que no nos metemos es a contar la dictadura, no colocar a Franco como personaje, pero yo creo que está, está en el universo de la serie, en retratar en la época como era y en esas pobres mujeres que estaban al servicio del hombre porque Franco lo dictaba así. Si tú plantas a la mujer como el germen de la vida y ya es así la situación, pues imagínate la situación. Para nosotros la comedia es tragedia más tiempo, ya ha pasado suficiente tiempo para contarlo así. Es una manera libre para que cada uno entienda esa política con su mirada.

Es el punto fuerte de la series, el retrato de esa represión sexual de la época, ¿cómo fue la documentación?

Anna R. Costa: Pues viene de una obra de teatro anterior que yo había hecho hace cuatro años. ‘El manual de la buena esposa’ se llamó. Y era un espectáculo que giraba en ese momento, en el adoctrinamiento de la mujer de la llamada sección femenina, se le daba la educación que había que tener. O sea cero. Parte de ahí y de toda la documentación que tuve que hacer para la serie.

Paco León: Anna era experta en ese tema aunque hay poca información en ese tema. Hay un libro de un ginecólogo que escribió sobre casos concretos, son algunas historias que aparecen en la serie, como la de la piedra…

Anna R. Costa: No, lo de la piedra es inventado, pero me refiero que la sexualidad femenina en ese momento era inexistente, no se hablaba, las mujeres eran analfabetas sexuales. No tenían que saber nada, se tienen que dejar hacer por el hombre se le pidiese lo que se le pidiese. Eso es lo que sabían.

También es interesante el proceso de promoción, da la impresión de que, Paco, te gusta controlar todo lo que rodea a la serie, estar muy implicado en esta parte para que llegue a mucha gente

Paco León: Para mí la comunicación de una obra forma parte de la obra, no es solamente una cosa mercantil para venderla. Seguramente mucha gente va a verla y a conocerla, por todos esos impactos, esos carteles, esas piezas audiovisuales… El universo del ‘Arde Madrid’ me gusta, hemos trabajado muchísimo con un equipazo para hacerlo fiel al producto. Para que no sea solo una serie, sino un universo ‘Arde’.

¿Qué te dijo Domingo Corral cuando le dijiste que querías hacerlo en blanco y negro? ¿Qué te respondió a eso de: quieres que sea Netflix primero o nosotros?

Paco León: Domingo se emocionó muchísimo al principio y luego nos dijo que no porque todo su equipo estaba en contra. Su primera reacción fue de qué bien, pero cuando vio que todos decían que no, que estaba loco… Ahí fue más duro convencerle, pero es un tío valiente, muy sensible y muy respetuoso. Le agradecemos que tuviera los huevos de tomar esa decisión en contra de todo su equipo.

¿Te molesta que los medios digan todo el rato la ‘la serie de Paco León’?

Anna. R. Costa: Claro que molesta. Soy la madre de este proyecto y Paco León es el padre, es nuestro hijo. Cuando dicen la serie de Paco León hay un pellizquito, pero qué se le va a hacer. Paco es una figura muy reconocida, todo el mundo le adora y le quiere. Agradezco la sensibilidad, tengo un editorial en una revista de los 160 que se han salido sobre la serie. Uno.