2 años, 4 continentes, 45 países, más de 110.000 kms

Y no es que no disfrutara de los placeres que ésta le brindaba, pero necesitaba algo más … Así que cuando le ofrecieron la posibilidad de tomar 2 años libres, no lo dudó mucho, y en apenas un mes, tras realizar todos los preparativos (preparar moto, documentación, visados, seguros, mudanza, patrocinadores, blog, redes sociales, familiares, amigos, …) se encontraba subido a lomos de de su motocicleta, una Honda África Twin del año 1992 y con 140.000 kms en sus pistones, con destino a dar la vuelta al mundo en moto y en solitario.

La ruta seguida se inició por Europa, pasando relativamente rápido a Asia, para visitar Ruisa, Kazajstán, Kirguistan o Mongolia. Continuando viaje por Japón, Alaska y de allí a Ushuaia, cruzando todo el continente americano de Norte a Sur, rematando el viaje con África, llegando a Senegal desde Argentina y de allí su casa.

Han sido en total 2 años de viaje en solitario, 4 continentes, 45 países, más de 110.000 kms, millones de experiencias, buenas y malas, porque también ha habido momentos difíciles pero sin duda lo positivo supera con creces a lo negativo y a día de hoy no se arrepiente para nada de la decisión tomada, quedándose por encima de todo con la cantidad de nuevos amigos que ha encontrado por el camino y que tanto le han ayudado sin esperar nada a cambio, sólo por el hecho de ayudar a un viajero.