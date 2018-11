Mi pareja quiere menos sexo que yo

¿Qué pasa uno de los dos miembros de una pareja tiene más ganas que el otro? Según la sexóloga Ana Lombardía, al frente de Sexoenlapiel, "pasada la pasión inicial los amantes no sienten la necesidad de mantener relaciones sexuales con la misma frecuencia, tienen menos ganas que al principio de la relación… además, la espontaneidad parece disminuir. La perfecta compatibilidad y compenetración que parecía haber al inicio se disipa y da lugar a un desajuste en la pareja en algunos casos. Puede ocurrir entonces que uno tenga más ganas que el otro. Por ejemplo, uno de los miembros de la pareja tiene suficiente con tener relaciones sexuales 1 vez a la semana y, el otro, necesita al menos 3." Por eso, hemos hablado con ella de qué puede ocurrir y de cómo afrontarlo.

Una oyente nos escribió para contarnos que en su actual relación disfruta mucho del sexo anal pero le preocupa la higiene en la zona. Por eso hemos pedido ayuda a la sexóloga Aida Vallés, que nos ha explicado punto por punto cómo hacerlo y qué instrumentos son necesarios para que se realice de forma correcta.

Otra oyente nos contó que lleva tres años con su pareja, pero siente que no hay deseo sexual y asegura que "según él, el problema es que todas sus relaciones sexuales pasadas estuvieron basadas en o producidas por celos, obsesión, relaciones difíciles, prácticamente maltrato psicológico y por el no poder retener a esa persona a su lado." Por eso nos ha acompañado Silvia Congost, que es la autora de los libros 'Cuando amar demasiado es depender' y 'Si duele no es amor', y le ha explicado que cuando la excitación sexual sólo se consigue a partir del conflicto podemos encontrarnos ante una relación tóxica o de dependencia emocional.

¿Qué cambios trae consigo la llegada de la menopausia y cómo afectan a las relaciones sexuales? ¿Por qué tienen que conformarse las mujeres con una sexualidad insatisfactoria durante más de un tercio de su vida? La mitad padece alguna disfunción sexual y tanto ellas como sus médicos suelen conformarse y no hacer todo lo posible para que sigan disfrutando de su sexualidad. Por ello, hemos hablado con la Dra. Ana Rosa Jurado, que asegura que todas las mujers tienen derecho auna vida sexual plena en la menopausia y nos ha explicado los datos del estudio REVIVE sobre AVV y sexualidad y presentarte la campaña de concienciación #NoTeConformes -con la que la AEEM y su Fundación se suman a la Sociedad Internacional de Menopausia.