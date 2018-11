Sergio Canales: "Todos los compañeros vamos en la dinámica de Quique, sabemos que es nuestro camino"

Sergio Canales ha hablado horas antes del partido del Betis en el Camp Nou. El fichaje verdiblanco de este año ha destacado que "llegamos con necesidad de puntos" y que Joaquín es el "auténtico líder" de este equipo.

“Hace cuatro o cinco años, y encima en su casa, era inviable sacar puntos. Las Ligas de los 100 puntos que no perdían nada. Ahora está más abierto todo y mucho más bonito. Equipos que están arriba comprometiendo a los más grandes”, afirma el jugador español de 27 años ante los resultados que se están dando esta temporada en LaLiga.

A pesar de creer en sus posibilidades de dar la sorpresa ante el líder, el jugador dice sobre Messi, que podría regresar para el partido, que no pasaría nada "si estuviera descansando una semana más".

Sobre el estilo de este Betis de Setién, Canales no tiene duda, ni del juego del equipo ni de lo que quiere el técnico español: “Vemos el fútbol de manera muy parecida. Creo que no solo yo, sino que todos los compañeros vamos en esa dinámica y es un acierto, con un estilo bastante definido.Nos están costando los resultados, pero seguimos confiando plenamente. Tenemos plenamente confianza en lo que hace el míster, es el camino”.

También ha tenido palabras para Joaquín, que lejos de ser siempre noticia por su forma de ser, destaca lo buen líder que es.

“Es una persona súperalegre, pero luego lo que no se ve tanto es lo buen capitán que es. Dando la cara siempre por todos, las frases que dices… Es un auténtico líder. Con la edad que tiene que esté al nivel que está no es casualidad”, concluía el ex de la Real Sociedad sobre su nuevo capitán.

Finalmente, afirma que la vuelta en la Copa al Sardinero del Racing de Santander ha sido "uno de los partidos más especiales de mi vida".