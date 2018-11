Hay que tener memoria con Ramos

Sergio Ramos es posiblemente el jugador que más ha estado en boca de todos esta última semana. No ha sido fácil para el camero que ha visto como en solo siete días su propio estadio le ha pitado como nunca lo había hecho y un codazo a un jugador del Viktoria Plzen en Champions le ha puesto en el ojo de la crítica nacional e internacional. Sobre el capitán del Real Madrid y la selección española ha opinado Yago de Vega.

“Evidentemente que Sergio Ramos no ha tenido su mejor momento y que ha tenido temporadas mejores. Eso no lo duda nadie. Y el primero que hace autocrítica es el propio jugador del Real Madrid, pero no empecemos a tener mala memoria a las primeras de cambio”.

El director del programa ha proseguido: “Hemos visto a los aficionados del Real Madrid matar a Iker Casillas hace no tanto y espero que esto no se vuelva a repetir, no tiene sentido. Un tío que ha dado una Champions, que en el minuto 93 marcó de cabeza. No solo como capitán, sino que en lo deportivo ha dado muchísimo al Real Madrid”.

“No me puedo creer que la noche a la mañana el madridismo se olvide por una temporada mala, dos temporadas malas, aunque sean tres, lo que ha podido ha podido hacer un jugador por ellos. Por desgracia hay gente en el mundo del fútbol bastante maleducada y pasa de todo, que solo mira el aquí y ahora y que lo que haya pasado antes le da exactamente igual. Yo creo que no se está siendo justo con Sergio Ramos, que no está en su mejor momento, pero que el compromiso que ha demostrado con este club desde el primer momento que llegó ha sido al 100% y total y absoluto. Muchas veces, estando tocado, con lesión o jodido hablando mal y pronto, ha salido al terreno de juego y lo ha dado todo. Si alguien se pone a dudar desde luego no tiene ni idea y es un necio”, ha sentenciado Yago de Vega.