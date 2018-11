El lado oscuro de George Washington

Llegar a tener su rostro esculpido en una montaña es el mayor honor que puede conseguir un presidente de los Estados Unidos. De hecho, otro día hablamos del que tuvo la brillante idea de promocionar el turismo en Dakota del Sur esculpiendo a presidentes en la roca del Monte Rushmore. Pero volvamos a lo que íbamos. Los cuatro escogidos lo fueron por ser ejemplos de lo que debería ser un presidente.

Y de ellos, pocos son más admirados que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Y no es poco mérito haber librado a su país del dominio británico y haber sentado las bases de su democracia.

Pero eso no debería hacernos obviar los detalles más vergonzosos de su biografía. El que marcó el 12 de noviembre de 1775 seguramente es uno de los peores. Porque, tal día como hoy, Washington, que acababa de asumir el mando del ejército revolucionario que estaba luchando contra los ingleses, prohibió que formara parte de él ningún afroamericano. Y eso pese a que habían luchado en diversos de los combates que ya habían tenido lugar en la guerra de independencia.

Por mucho que lo piense, me cuesta pensar en algo más racista que no permitirle a alguien luchar y morir por tu causa. Pero claro, también vale la pena recordar que Washington era propietario de esclavos, y que dejó unas cuantas palabras escritas que expresan bien claro que no los consideraba sus iguales.

En definitiva, la conclusión es que igual no pondrán ciudades a tu nombre, ni verás tu cara en billetes o montañas, pero al menos espero que no seas un racista como este insigne presidente.