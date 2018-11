Álvaro Benito: "Nadie daba un duro por Solari y no ha podido hacerlo mejor"

Domingo de fútbol y mucho fútbol es lo que ha dejado hoy LaLiga. Para empezar, fútbol ha sido lo que se ha visto a las 16:15 en el Camp Nou, entre un Betis que iba al feudo del líder y acabó dando la sorpresa, imponiéndose con un gran resultado a un Barça en el que hoy volvía Messi (4-3). Lo más comentado de ese encuentra ha sido la propuesta futbolística con la que ha conseguido ganar Quique Setién.

Más tarde, el Real Madrid no quiso dejar escapar la oportunidad y recortó distancia en la clasificación a los blaugrana en Balaídos (2-4). En un partido competido, los de Solari volvieron a ganar y ya son cuatro victorias consecutivas las que logra este equipo, sellando la continuidad de Solari hasta final de temporada.

Solari

Álvaro Benito: “En los anteriores partidos Solari no ha tenido buena mano en lo futbolístico, pero sí en lo psicológico. Después de venir del Castilla, sin tiempo para entrenar y todo ¿qué más se le puede pedir? No puede hacerlo mejor. Hoy es el primer día que he visto cosas interesantes,como la presión alta, el robo en campo contrario y la defensa en bloque medio. El mensaje que manda con la suplencia de algunos jugadores es muy claro".

Antón Meana: “Hace una semanas parecía que Lopetegui era el que menos culpa tenía, pero con él el Madrid no hubiera ganado estos cuatro partidos”.

Romero: “Solari se ha equivocado muy poquito por no decir nada”

Benzema

Gallego: “En un partido de máxima exigencia, el equipo ha competido bien. Con el 1-2 ha respondido y eso es lo que más convence al club. Tampoco hay que volverse loco. Benzema está sacando al equipo en ataque en todos los partidos, pero le conocemos desde hace mucho tiempo”.

Torrejón: “Benzema 202 goles, aunque lleva muchos años, pero ya es séptimo goleador histórico del club histórico, algo muy difícil de conseguir, con la misma media por partido que Raúl".

La defensa y Ramos

Dani Garrido: “Hay que dar valor a la victoria del Real Madrid que gana en Balaídos con una defensa de circunstancia”.

Manu Carreño: “Lo de Ramos no me ha parecido una provocación”.

Romero: “Si hubiera sido más tranquilita la provocación podría haber evitado la polémica, era innecesario”.

Quique Setién

Manu Carreño: “Único entrenador que ha ganado en el Bernabéu y Camp Nou. No entiendo cómo le pueden pitar. Que se suban ahora todos al carro de Setién al que están matando semana sí y semana también”.

Pablo Pinto: “A todos nos gusta la propuesta de Setién, pero que no se meta con el resto de fútbol porque es tan lícito como el suyo”.

Álvaro Benito: “Es mucho más difícil llegar a tener éxito con la propuesta de Quique sin los jugadores del Madrid o Barça. Lo único que no me gusta es que se postule tanto con el trabajo de otros entrenadores. Lo que hace el Cholo con el Atleti o Abelardo con el Alavés es dificilísimo”.

Iturralde: “Al final juegas dependiendo de los jugadores que tengas, como el Athletic de Berizzo”.

FC Barcelona

Marcos López: “Toda la estructura defensiva del equipo ha sido un desastre. Ha recibido 18 goles, el quinto peor de LaLiga, aun así sigue siendo el líder”.

Jordi Marti: “Me ha disgustado que en el final del partido el Barcelona se haya dedicado a colgar balones. Setién le ha ganado la pizarra”.