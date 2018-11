Manu Carreño: "No parece entender el mensaje"

El Real Madrid consiguió este domingo la victoria en Balaídos (2-4) en un partido en el que destacó con dos goles Karim Benzema y en el que Gareth Bale de nuevo pasó desapercibido. Sobre la situación de ambos opinó en el último tramo de Carrusel Manu Carreño.

"Hay que dar la enhorabuena a Solari y fue un buen partido de Benzema", comenzó Carreño. "Y Bale, a pesar del aviso en rueda de prensa de su entrenador, no parece entender el mensaje de que tiene que comerse la hierba en cada partido. No sé cuándo va a llegar la explosión o el paso al frente de Bale, pero no lo veo por ninguna parte.", continúo acerca del futbolista galés.

Por último evaluó a Solari. "Nos quedamos con esos cuatro partidos con cuatro victorias y con los números de 15 goles a favor y dos en contra. A partir de ahora deja de ser provisional para ser el entrenador del Real Madrid en teoría hasta final de temporada", concluyó.