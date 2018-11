Iniesta: "Ojalá hubiese podido estar diez años más en el Barça, en ningún sitio iba a estar mejor"

Apenas unos meses después de su desembarco en Japón, Andrés Iniesta analiza en El Larguero de forma pausada cómo es su vida en el país nipón, cómo ve a su Barça, qué cree del despido de Lopetegui poco después de llegar al banquillo del Real Madrid o si ve factible una vuelta de Neymar al equipo catalán.

Afirma Iniesta que ojalá pudiese estar diez años más en el Barça. “Yo por mi ojalá y si hubiese un viaje pudiese estar diez años más ahí. Ojalá. Lo digo como lo siento. En ningún sitio iba a estar mejor que ahí. Pero en la vida hay que tomar decisiones sobre todo cuando uno cree que ya lo ha hecho todo. Está claro que en este sentido yo también echo de menos no estar ahí”, comenta el manchego después de escuchar un saludo de Ernesto Valverde.

¿Por qué decidió entonces marcharse? “Sentí que me vacié, necesitaba otro estímulo, otra cosa y no podía estar en un sitio donde me lo han dado todo. No puedo estar si no siento que voy a dar el 200%”, explica primero. Y continúa: “Llevaba un par de años también siendo capitán. Eso es un plus añadido a todo”. Prefiere no mojarse en cuanto a si, como capitán, daría o no un tirón de orejas a Dembélé. “Los líos que puedan tener por ahí ya tienen que solucionarlos otros”.

De una posible vuelta de Neymar comenta que decir que “no debe volver es un poco categórico”. Pero lo ve difícil. “Evidentemente que Ney sigue siendo uno de los mejores del mundo y en cualquier equipo marcaría la diferencia”. pero no es una situación fácil para volver”, añade. Sin embargo, ve un caso diferente en Thiago Alcántara. “Son casos distinto. Está claro que Thiago es un jugador de perfil nuestro y sería un gran refuerzo”.

Sobre su vuelta

Sobre una vuelta de él al Barcelona en el futuro dice: “para volver alguien te tiene que llamar o proponer algo mejor. No sé si sucederá. Ojalá y pueda ser en algún momento en los próximos años, pero no por haber sido Andrés Iniesta y haber estado mucho tiempo jugando a fútbol, sino por ser el mejor en el papel que vaya a desempeñar”.

Tema Lopetegui

El manchego, que estuvo a las órdenes de Lopetegui durante dos años en la Selección, comenta acerca de su cortísima aventura como entrenador del Real Madrid que “el fútbol tiene esas cosas que igual no se entienden porque pueden ser muy cambiantes en poco tiempo”. Y explica: “Julen sabía al equipo que iba, la exigencia que tenía. Sabía lo que había hecho el año pasado ese equipo, que no era un lugar fácil. Lo único que ha pasado es que hay un presidente y unos resultados que toman una decisión y que han decidido que no continuase y no tener paciencia. Son decisiones que hay que tomar cuando uno está en un cargo”.

Cultura japonesa

Cuenta que el idioma lo va aprendiendo “poco a poco”. “Así para el día a día, los saludos, contar los números y así cosas básicas voy aprendiendo”, dice Iniesta, que lleva mejor lo de la comida. “Lo que más se puede conocer en Europa es el sushi, pero la carne de Kobe está espectacular. Luego están las pastas, los arroces y mucha verdura. A nivel de comidas fenomenal. Luego hay otras cosas muy japonesas que cuesta un poco pero bien”, dice entre risas.

Fútbol japonés

Dice del fútbol japonés que hay cosas que le han sorprendido para bien, “sobre todo a nivel deportivo. Los equipos están bien preparados. Los partidos tienen un ritmo bastante alto y hace que tengas que seguir cuidándote al 100%”. “El año que viene empezando de cero se puede hacer una gran temporada”, dice acerca del Vissel Kobe, que ahora ocupa el duodécimo puesto.