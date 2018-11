Durante la entrevista con Andrés Iniesta en El Larguero, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, le dejó previamente un mensaje en nuestro contestador para mandarle un saludo al manchego y dejarle claro que le echan de menos.

"Claro que le echamos de menos, a todos los niveles: en el campo, cada día entrenando, en el vestuario... es un jugador al que se echa de menos por todo lo que ha aportado aquí y todo lo que nos ha dado. Y al final, no nos vamos a engañar, también por todo lo que transmitía a la gente. Tener a una persona de ese tipo, con la manera de llegar al público, y no sólo al nuestro si no al de cualquier rival del mundo, es algo que hemos podido disfrutar de él, en mi caso al menos un año. Luego tener también esa relación tan cercana de poder comentar cualquier cosa con él... pues bueno, ahora otros que ocupan su lugar, pero se le echa de menos a Andrés, por cómo es además", comentó el técnico vasco.

Algo a lo que Iniesta contestó lo siguiente. "Yo por mí ojalá hubiese podido estar diez años más ahí. Lo digo como lo siento. En ningún sitio iba a estar mejor que ahí, pero hay veces en la vida que hay que tomar decisiones sobre todo cuando uno lo ha hecho todo. Está claro que en ese sentido, yo también echo de menos el no estar ahí".