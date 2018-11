Ni un gramo más de descrédito

Esta semana, como la pasada, protagonismo para la Justicia. En sus dos planos. En el institucional, porque hoy concluye el plazo para presentar candidatos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y en el más directamente profesional porque el Misterio se reúne con jueces y fiscales para tratar de evitar la huelga que han convocado para el lunes que viene. Antes, este viernes, irán a la huelga los funcionarios de Justicia. Así que después del escándalo del Tribunal Supremo con las hipotecas tendremos estos días unas cuantas miserias más. Las huelgas nos informarán de la falta de medios y de las precarias condiciones en las que tienen que trabajar quienes administran la justicia en nuestro país y la renovación del Consejo, máximo órgano de gobierno de los jueces, nos ofrecerá si no hay milagro un nuevo capítulo de es horrible historia del abrazo del oso entre la política y la justicia que nunca hemos conseguido resolver con dignidad y que nos ha regalado espectáculos de mercadeo vergonzosos.

Cuando recuerdo que el Consejo el órgano de gobierno del Poder Judicial tiene por función principal “garantizar la independencia de los jueces frente a los otros poderes del Estado” no sé si reír o llorar. ¿Ocurrirá esta vez algo parecido? ¿Será distinto esta vez? Francamente no lo creo pero debería serlo, la justicia ya no puedo resistir ni un gramo más de descredito.